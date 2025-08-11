Battlefield 6 ha frenado a 330.000 tramposos gracias al arranque seguro de Windows

Los juegos online son un imán para los tramposos, y Battlefield 6 no es la excepción a la regla. EA sabía que uno de los problemas más importantes a los que iba a tener que hacer frente con este nuevo juego era precisamente ese, los jugadores que utilizan trampas para ganar, y que acaban arruinando la experiencia a aquellos que quieren jugar de forma justa.

Para hacer frente a los tramposos, y a los sistemas cada vez más avanzados que estos utilizan para hacer trampas, EA confirmó que Battlefield 6 utiliza Javelin, un sistema de protección que se apoya, además, en el sistema de arranque seguro de Windows. Si tu PC no tiene chip TPM 2.0 y arranque seguro activado no podrás jugarlo.

Estos requisitos generaron una oleada de críticas, pero viendo los datos que ha compartido EA está claro que estaban más que justificados. Gracias a las mejoras que ha recibido Javelin, y a la concurrencia del arranque seguro de Windows, esta tecnología ha logrado frenar a 330.000 tramposos que estaban listos para amargar la existencia a los jugadores de Battlefield 6.

Javelin no es infalible, es decir, existen herramientas muy sofisticadas que permiten superar todas las medidas de seguridad, pero estas tienen una disponibilidad mucho más limitada, y al final su impacto es mucho más bajo. Por otro lado, que haya gente dispuesta a recurrir a este tipo de soluciones tan avanzadas solo para ganar en un juego haciendo trampas demuestra lo grave que es este problema.

Normalmente esas herramientas tan avanzadas requieren de hardware adicional que se conecta directamente a la placa base, y que permite superar la capa de seguridad que ofrece el arranque seguro de Windows, ya que hace creer al sistema que funciona en el PC con dicha tecnología, pero en realidad se ejecuta en otro sin arranque seguro.

Ese debería ser el próximo objetivo de los desarrolladores si quieren acabar por completo con los tramposos, aunque esta ya es una meta mucho más complicada. Al final es imposible acabar del todo con los tramposos, pero está claro que las medidas que ha tomado EA han sido todo un éxito, y que han logrado cumplir con sus objetivos.

La gran pregunta que debemos hacernos ahora es si otros estudios de desarrollo adoptarán esta medida, y si es probable que en los próximos años muchos más juegos acaben exigiendo el chip TPM 2.0 y arranque seguro en sus requisitos mínimos.

Creo que es muy probable, y no será un problema tan grande como parece, ya que Windows 11 requiere un equipo compatible con arranque seguro y equipado con chip TPM 2.0 o equivalente, lo que significa que conforme se vaya completando la transición a dicho sistema operativo se irá produciendo también la estandarización de esos dos requisitos.