Radeon RX 7400, especificaciones y rendimiento

AMD ha presentado la Radeon RX 7400 sin hacer demasiado ruido. Es comprensible, porque se trata de una tarjeta gráfica de gama baja que, de momento, parece que estará limitada a ciertos OEMs, y que por tanto no podremos comprar directamente en tiendas, solo a través de aquellos PCs que la traigan preinstalada.

La Radeon RX 7400 utiliza el núcleo Navi 33, que es el mismo que tiene la Radeon RX 7600, pero en una versión recortada. Esto quiere decir que tiene menos shaders, y que por tanto es menos potente que aquella.

Especificaciones de la Radeon RX 7400

Núcleo gráfico Navi 33 fabricado en el nodo de 6 nm.

Arquitectura RDNA 3.

1.792 shaders a una velocidad de hasta 2.200 MHz.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 núcleos de segunda generación para trazado de rayos.

56 núcleos de primera generación para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 10,8 Gbps (ancho de banda de 172,8 GB/s).

Potencia en FP32: 7,88 TFLOPs (sin contar los shaders de doble emisión).

TBP: hasta 43 vatios.

Lo más interesante es, sin duda, el bajo consumo de esta tarjeta gráfica, ya que con un TBP de solo 55 vatios no necesitaría conector de alimentación adicional, y podría integrarse en modelos muy compactos y de pequeño tamaño.

No necesita conector de alimentación adicional, y con una fuente de alimentación de 300 vatios podríamos moverla sin problema.

Rendimiento y resolución óptima

Esta tarjeta gráfica tiene unas especificaciones muy parecidas a la Radeon RX 6600, que también tiene 1.792 shaders, aunque hay diferencias importantes entre ambas. La Radeon RX 6600 utiliza una arquitectura menos avanzada (RDNA 2), pero tiene un mayor ancho de banda, lo que significa que al final esta debería mejor que la Radeon RX 7400 en juegos.

Por potencia, y por sus 8 GB de memoria gráfica, la Radeon RX 7400 es una tarjeta gráfica pensada para jugar en 1080p con calidades medias o altas en juegos exigentes, y ofrece rendimiento suficiente para mover en calidad es máximas y 1080p juegos de la generación anterior.

No os puedo dar precios porque AMD solo la está moviendo ahora mismo en el mercado OEM, pero si buscáis una tarjeta gráfica parecida a un precio asequible lo mejor es que busquéis una Radeon RX 6600 en el mercado de segunda mano, porque comprarla nueva implica pagar un precio demasiado alto para lo que ofrece.