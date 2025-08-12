AION 2, requisitos, fecha de lanzamiento y nuevos vídeos con juego real

NCsoft ha compartido una gran cantidad de nueva información sobre AION 2, su nuevo juego de tipo MMORPG (rol online masivo multijugador) que llegará a finales de año, y que estará disponible a nivel global. Esto quiere decir que no será exclusivo de Corea del Sur, aunque debutará un poco antes en este país. Llegará mucho antes que Guild Wars 3.

AION 2 es la continuación de AION, un juego que ocupó una posición complicada en el mercado, ya que llegó a finales de 2008, varios años después de Guild Wars, y quedó eclipsado por el lanzamiento posterior de Guild Wars 2, que se lanzó en agosto de 2012. A pesar de todo el juego tuvo bastante éxito, y esta segunda entrega es un proyecto muy ambicioso.

Detalles técnicos de AION 2

Este juego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5 , optimizado y adaptado a las necesidades de un juego MMORPG. Ya vimos lo bien que puede funcionar este motor gráfico en este tipo de juegos gracias a Dune: Awakening, que utiliza ese mismo motor.

, optimizado y adaptado a las necesidades de un juego MMORPG. Ya vimos lo bien que puede funcionar este motor gráfico en este tipo de juegos gracias a Dune: Awakening, que utiliza ese mismo motor. Tendrá unos requisitos muy elevados . Estos todavía no se han confirmado del todo, pero en un evento en vivo realizado por NCsoft confirmaron que entre las especificaciones mínimas se encuentra una GeForce RTX 2070.

. Estos todavía no se han confirmado del todo, pero en un evento en vivo realizado por NCsoft confirmaron que entre las especificaciones mínimas se encuentra una Pondrá a nuestra disposición un vasto mundo que podremos explorar de forma fluida con el nuevo sistema de vuelo. Para generar ese enorme mundo con fluidez y sin problemas de carga será necesario contar con un SSD y 16 GB RAM , casi con total seguridad.

que podremos explorar de forma fluida con el nuevo sistema de vuelo. Para generar ese enorme mundo con fluidez y sin problemas de carga será necesario , casi con total seguridad. La calidad gráfica del juego es espectacular. Se ha producido una evolución enorme frente a la primera entrega, y destacan sobre todo la calidad del modelado de los personajes y sus animaciones.

Se ha producido una evolución enorme frente a la primera entrega, y destacan sobre todo la calidad del modelado de los personajes y sus animaciones. Está centrado en PC, aunque tendrá versión para dispositivos móviles. La versión para PC aprovechará el hardware y las tecnologías disponibles en esta plataforma, así que podemos esperar soporte de reescalado y puede que también de generación de fotogramas.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Detalles sobre la jugabilidad y la personalización

Está confirmado que AION 2 va a contar con un editor de personajes muy completo, donde podremos crear el personaje que queramos y personalizarlo con todo lujo de detalles. En el vídeo de demostración que compartió NCsoft se puede ver cómo funciona ese editor, y también nos muestra el nivel de calidad gráfica de los personajes, que encaja con lo que podemos esperar de un juego de la generación actual.

El sistema de combate se ha mejorado y se ha vuelto más rápido, intenso y realista. Las primeras impresiones que se han sacado de AION 2 son muy positivas en este sentido, aunque se cuestiona la reducción del número de habilidades que podemos tener equipadas, un tema que se ha justificado diciendo que esto permite enfatizar la acción, la estrategia y la toma de decisiones.

Los micropagos estarán presentes en AION 2, pero el equipo de desarrollo ha destacado que no serán excesivos, y que todos los objetos importantes que estarán disponibles en la tienda se podrán conseguir también farmeando en el juego. Esto es algo que suele ocurrir en muchos otros juegos, pero ese farmeo normalmente implica muchas horas, y mucha paciencia.

Si eres de los que prefiere jugar a este tipo de juegos en solitario no tendrás problema, porque tendrás varias mazmorras disponibles para jugar en solitario, como la Mazmorra de la Pesadilla y la Mazmorra Sellada, donde obtendremos recompensas instantáneas. El PvE cooperativo será uno de los modos más importantes, y ofrecerá mazmorras grupales disponibles en dos modos, exploración y conquista, siendo el primero el más fácil.

No faltará el PvP (jugador contra jugador), con modos competitivos divididos en distintos tipos de arenas, campos de batalla y grietas en el espacio, el tiempo y el abismo. Cada modo nos permitirá conseguir recompensas, y también se ha confirmado la presencia del PK, lo que significa que los jugadores podrán atacar a otros directamente en el mapa.

Posibles requisitos de AION 2

NCsoft dijo que la «especificación mínima» era una GeForce RTX 2070. Puede que con esto se estuvieran refiriendo al nivel mínimo para disfrutar de una buena experiencia de juego, y no a los requisitos mínimos para poder ejecutarlo. Es lo que tiene más sentido, pero no podemos darlo por seguro.

Tampoco podemos comparar directamente a AION 2 con Dune: Awakening, porque ambos tienen un diseño y una escenografía muy distinta. El primero tiene escenarios con un mayor nivel de detalle y con una mayor carga gráfica, debido a la presencia de vegetación, montañas y otros elementos que tienen un mayor impacto en el rendimiento.

Todo esto me lleva a pensar que es probable que los requisitos de AION 2 acaben siendo más altos que los de Dune: Awakening. Todavía no se han confirmado los requisitos completos, pero os dejo una estimación que creo que es bastante sensata, y que creo que podría cumplirse.

Requisitos mínimos

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-10100F o AMD Ryzen 3 3300X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon RX 580 de 8 GB.

SSD con 100 GB de espacio libre.

Con esa configuración el juego debería funcionar en calidad baja y 1080p al menos 30 FPS.

Requisitos recomendados

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-8700 o AMD Ryzen 5 3600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 de 8 GB o Radeon RX 5700 XT de 8 GB.

SSD con 100 GB de espacio libre.

Este equipo debería poder moverlo en 1080p con calidad alta y entre 40 y 60 FPS.

Requisitos óptimos

Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 7 5800X. 8 núcleos y 16 hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 con 12 GB o Radeon RX 6800 XT con 16 GB.

SSD con 100 GB de espacio libre.

Esta configuración debería poder mover el juego en 1440p con calidad muy alta y 60 FPS, y en 4K con calidad alta y entre 30 y 60 FPS.