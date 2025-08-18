El HP OMEN MAX 45L es el tope de gama de las nuevas computadoras de sobremesa que el fabricante estadounidense ha presentado para el segmento de juegos, junto a la actualización de sus periféricos de sonido marca HyperX

La venta de sobremesas ha venido cayendo año a año, desde que los usuarios comenzaron a a apostar por la versatilidad de los ordenadores portátiles. Pero todavía es un segmento importante, especialmente los dedicados a juegos y creación. Aunque algunos usuarios nos creamos nuestras propias máquinas a base de componentes, todos los fabricantes tienen en catálogo este tipo de computadoras. Y conviene echar cuentas porque no siempre son más caras que hacérselo uno mismo.

HP OMEN MAX 45L, rendimiento extremo

Es el modelo más potente de los presentados y como su nombre indica es una torre ATX de 45 litros de volumen, con base en una placa base AMD B850 que puede alojar varios procesadores a elegir hasta el Ryzen 9 9950X3D, proclamado como la mejor CPU para juegos.

El apartado gráfico no se queda atrás porque puedes montar la última generación de NVIDIA, desde una RTX 5070 a una RTX 5090, también la tarjeta gráfica más potente del mercado. Puede equipar hasta 128 Gbytes de memoria DDR5 y dispone de varios conectores M.2 para montar SSD PCIe 5.0.

HP ha prestado especial atención a la ventilación del equipo, con un sistema de refrigeración patentado que dice ser una ‘cámara criogénica Omen’, pionera en la industria, que introduce aire fresco y frío del exterior en el chasis para refrigerar la CPU. Según HP, esto reduce la temperatura en 7,5 °C a plena carga. De serie, monta un sistema de refrigeración líquida de 360 mm y cuatro ventiladores de 120 mm con iluminación RGB.

Las fuentes de alimentación disponibles son Plus GOLD ATX 3.1 de hasta 1200 vatios de potencia. Instala un sistema de audio 5.1 con varias salidas de audio en el frontal y la parte trasera, y un buen número de puertos, USB Tipo A y Tipo C, Ethernet LAN 2.5 GbE y los de vídeo HDMI y Display Port de la gráfica. Un chip de MediaTek ofrece compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

EL HP OMEN MAX 45L preinstala Windows 11 y estará disponible en el último trimestre del año. No se ha facilitado precio, pero a tope de configuración su precio estará a la altura de su rendimiento.

HP OMEN MAX 35L y Stealth Edition

El segundo de los sobremesas presentados se ofrece en dos versiones, base y Stealth Edition, prácticamente iguales salvo pequeñas diferencias en la estética y las opciones de configuración. Ambas ofrecen actualizaciones sencillas sin necesidad de herramientas.

Su nivel de rendimiento (y precio) baja un escalón sobre el HP OMEN MAX 45L. Ambas ofrecen el AMD Ryzen 7 7800X3D como punto de partida, pero los compradores también pueden configurar estos sistemas con una gran cantidad de CPUs Zen 5, incluido el Ryzen 5 9600X o el Ryzen 9 9950X3D. La Stealth Edition también ofrece un par de opciones de CPUs Intel de 14.ª generación, Core i5-14400F y el Core i7-14700F en un chipset Intel Z790H.

EN GPU no se recortan prestaciones. Si bien la configuración puede equipar una modesta RTX 5050, a tope de gama se puede elegir la RTX 5090 de NVIDIA. Igual en fuentes de alimentación. Las opciones parten de un modelo de 500W, pero pueden escalar hasta la GOLD Plus modular ATX 3.1 de 1200 vatios.

Los compradores pueden configurar estos OMEN 35L con hasta 64 GB de memoria DDR5-5600 (Stealth Edition) y hasta 2 TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD, mientras que el Omen 35L estándar puede equiparse con hasta 128 GB (4 x 32 GB) de RAM DDR5-5200 Kingston Fury.

La conectividad es similar al OMEN 45, incluyendo la tarjeta de red Realtek RTL8125 de 2.5 GbE, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, puertos USB, sistema de audio y demás. Se espera que los Omen 35L estén disponibles en octubre en HP.com y canal minorista con precios que parten de los 1.499 dólares.

Periféricos HyperX

HP no se limitó a las computadoras de escritorio y su marca de accesorios para juegos, HyperX, también lanzó cuatro nuevos productos de audio. Los Cloud Alpha 2 Wireless son el tope de gama, unos auriculares inalámbricos para juegos que incluyen una estación base con control RGB, lo que ofrece a los jugadores estilo y acceso rápido a los controles.

También novedosos los CloudX Flight 2, que añaden iluminación RGB a los auriculares para mayor personalización. En cuanto al micrófono, los FlipCast están dirigidos a streamers y otros usuarios profesionales que necesitan un audio confiable y de alta calidad, mientras que los SoloCast 2 están diseñados para uso más informal, como chatear con amigos, grabar voces en off o hacer streaming.