Apple quiere avanzar en IA con su programa de robots
Apple tiene grandes ambiciones en inteligencia artificial aunque la opinión mayoritaria entre los analistas es que ha llegado tarde a la tecnología clave en el mundo actual. Pero como ha sucedido en otras ocasiones, la firma de Cupertino es bien conocida por la adopción de tecnologías que lanzadas más tarde que la de sus competidores terminan convirtiéndose en referencia. Potencial no le falta; con una cantidad de efectivo monumental para cubrir con medios propios una serie de inversiones que ya están en marcha.
Los robots de Apple con IA son uno de esos proyectos, dicen desde Bloomberg, y su intención es desarrollar soluciones domésticas y también para el sector industrial. El medio asegura que Apple presentará un robot de sobremesa en 2027 que «revolucionará» las interacciones personales con la IA. El dispositivo contará con una pantalla de 7 pulgadas similar a la de un tablet iPad, montada en un brazo móvil, lo que ofrecería una experiencia de acompañamiento de IA similar a la de una persona.
Este robot doméstico, puede girar su brazo y extenderse casi quince centímetros en cualquier dirección, lo que le permitiría reposicionarse para mirar a quien le habla. El objetivo es que el robot actúe como una persona que se encontrara en la dependencia donde se instale, sea capaz de entablar conversaciones y realizar tareas como planificar viajes o sugerir restaurantes cercanos.
