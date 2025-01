La GeForce RTX 5090 es la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA dentro de su nueva generación basada en la arquitectura Blackwell, y posiciona además como la sucesora de la GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica que hasta ahora era la más potente dentro del mercado de consumo general, donde no tenía rival.

Hace unos días compartimos con vosotros un primer contacto con esta tarjeta gráfica a través de un «unbox» donde vimos su diseño, su sistema de refrigeración y la calidad de sus acabados, y llegamos a la conclusión de que NVIDIA había hecho un buen trabajo en líneas generales, porque la GeForce RTX 5090 tiene una construcción y unos acabados totalmente premium.

Hoy por fin vence el NDA, y puedo compartir con vosotros mi análisis de la GeForce RTX 5090. A continuación os contaré qué me ha parecido esta tarjeta gráfica, qué rendimiento podemos esperar tanto en rasterización como en trazado de rayos, qué mejoras ofrece a nivel de arquitectura y cómo mejoran el rendimiento las nuevas tecnologías que trae la arquitectura Blackwell, entre las que destaca sin duda alguna DLSS 4.

Poneos cómodos que hay mucho por leer. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla. Sin más, empezamos.

Especificaciones de la GeForce RTX 5090

Núcleo gráfico GB202 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

92.200 millones de transistores en un encapsulado de 744 mm cuadrados (densidad de 123,9 millones de transistores por milímetro cuadrado).

170 unidades SM.

21.760 shaders a 2,017 GHz y 2,40 GHz.

680 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

170 núcleos RT de cuarta generación (318 TFLOPs).

680 núcleos tensor de quinta generación (3.352 TOPs).

105 TFLOPs en FP32.

Bus de 512 bits.

98 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

32 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 1,79 TB/s).

TGP de 575 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (600 vatios).

Tras puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 30,4 cm de largo y 13,7 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Precio: 2.369 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090

Núcleo gráfico AD102 fabricada en proceso de 5 nm de TSMC.

76.300 millones de transistores en un encapsulado de 609 mm cuadrados (densidad de 125,3 millones de transistores por milímetro cuadrado).

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación (1.321 TOPs).

128 núcleos RT de tercera generación (191 TFLOPs).

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Interfaz PCIe Gen4.

72 MB de caché L2.

Ancho de banda de 1.008 GB/s.

82.58 TFLOPs en FP32.

TGP de 450 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (450 vatios).

Tras puertos DisplayPort 14.a y una salida HDMI 2.1.

Medidas: 30,4 cm de largo y 13,7 cm de alto. Ocupa tres ranuras de expansión.

He listado las especificaciones de la GeForce RTX 5090 y de la GeForce RTX 4090 para que tengáis a mano una comparativa rápida y directa de sus características. La primera no solo utiliza una arquitectura y un nodo más avanzados, sino que además:

Es un 28,05% más potente en FP32. Sus núcleos RT de cuarta generación son un 66,49% más potentes. Los nuevos núcleos tensor de quinta generación son un 253% más potentes. Consume 125 vatios más, pero es mucho más pequeña. Tiene 8 GB más de memoria gráfica, y un 77,58% más de ancho de banda. Tiene 26 MB más de caché L2.

Análisis externo, alimentación y refrigeración

Ya hice un análisis externo en el artículo dedicado al «unbox» de la GeForce RTX 5090, pero en cualquier análisis de una tarjeta gráfica es imprescindible hacer una valoración de su diseño, su sistema de refrigeración y su calidad de acabados, así que voy a volver sobre mis pasos y a compartir con vosotros mis impresiones.

La GeForce RTX 5090 adopta un diseño que, a grandes rasgos, me recuerda a lo que podría salir si fusionamos el diseño de las GeForce RTX 20 Founders Edition y el de las GeForce RTX 40 Founders Edition. El resultado es muy bueno, ya que tenemos un diseño estilizado con un claro toque minimalista, y un juego de colores que la convierten en una de las tarjetas gráficas más elegantes y atractivas que he visto hasta la fecha.

El chasis de la GeForce RTX 5090 está fabricado en metal y terminado en color negro y dorado achampanado mate. Adopta la línea central con forma de reloj de arena que ya vimos en las GeForce RTX 40, y tiene dos ventiladores colocados en el mismo plano horizontal. En la parte trasera se repite el patrón con forma de reloj de arena, y podemos ver el enorme tamaño que tiene el radiador a través de las aperturas en los dos extremos.

La alimentación corre a cargo de un conector PCIe Gen5 de 16 pines colocado en posición inclinada, aunque la tarjeta también puede conseguir 75 vatios de alimentación de la ranura PCIe. Para utilizar la GeForce RTX 5090 se recomienda contar con una fuente de alimentación de 1.000, aunque como os conté en este artículo esto dependerá del resto de componentes de vuestro PC.

Si no tenéis una fuente con cable de 16 pines no pasa nada, porque NVIDIA incluye un adaptador que utiliza cuatro conectores de 8 pines. No queda tan estético como un único cable de 16 pines, eso está claro, pero os ahorraréis tener que cambiar de fuente.

Esta tarjeta gráfica tiene un TGP de 575 vatios. Esto supone un aumento de 125 vatios frente a la GeForce RTX 4090, lo que implica más calor generado, y por tanto hace necesario utilizar un sistema de refrigeración más potente. Lo normal sería que el tamaño de la GeForce RTX 5090 fuese igual o más grande que el de la GeForce RTX 4090, pero nada más lejos de la realidad.

NVIDIA ha sido capaz de reducir su el tamaño de la GeForce RTX 5090 a pesar de su mayor consumo, ya que esta solo ocupa dos ranuras de expansión, y no tres como la GeForce RTX 4090. Sé lo que estás pensando, ¿cómo ha sido esto posible? Pues gracias a cuatro grandes claves que te voy a explicar ahora mismo:

Se ha utilizado una configuración de tres PCBs interconectados, uno que alberga la GPU y sus componentes, otro con las salidas de imagen y otro con el conector PCIe. Esa configuración de tres PCBs ha hecho posible montar un enorme radiador multibloque conectado por diez caleoductos (cinco a cada lado) unidos a una base de contacto basada en cámara de vapor. El material de contacto con la GPU no es pasta térmica, sino metal líquido, un material que tiene una conductividad térmica mucho mayor y que además ofrece una mayor vida útil. Todos los componentes clave hacen contacto con el radiador, incluida la memoria gráfica y el VRM, y NVIDIA ha montado dos ventiladores en el mismo plano que cubren los extremos del radiador, que es precisamente donde se acumula todo el calor recogido por la base de contacto.

Es un diseño muy inteligente, porque en la cara opuesta de la tarjeta gráfica hay dos aperturas para facilitar la salida del aire caliente que pasa a través del radiador. Si tuviéramos una placa metálica cerrada esta obstruiría el flujo del aire y favorecería la acumulación del mismo en el interior, algo que sería contraproducente.

Las salidas de imagen están en la parte trasera, que es la que va atornillada al chasis. La GeForce RTX 5090 cuenta con tres salidas DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b, lo que significa que cuenta con un sistema de imagen de última generación.

Arquitectura Blackwell, ¿qué ha cambiado?

El primer gran cambio lo tenemos en el nodo de fabricación, porque la GeForce RTX 5090 da el salto al proceso de 4 nm de TSMC. Esto permite reducir el tamaño de los transistores, reduce el consumo y mejora el rendimiento.

Con Blackwell NVIDIA ha repetido su apuesta por el hardware especializado, y por la IA aplicada a juegos para mejorar el rendimiento. Esto no quiere decir que el gigante verde se haya olvidado de la potencia bruta, la GeForce RTX 5090 tiene unas especificaciones claramente superiores a las de la GeForce RTX 4090.

El problema está en que para mejorar la calidad gráfica en juegos y mantener una elevada tasa de fotogramas por segundo ya no basta con tirar de potencia bruta. Los núcleos dedicados a la aceleración de trazado de rayos permiten que esta tecnología no hunda por completo el rendimiento en juegos, y ha hecho posible derribar la última frontera que nos ha llevado al trazado de trayectorias, también conocido como trazado de rayos completo.

Nuevos núcleos RT con Mega Geometría

La GeForce RTX 5090 utiliza núcleos RT de cuarta generación, que son capaces de multiplicar por ocho la capacidad de cálculo en operaciones de intersecciones rayo-triángulo comparados con los núcleos RT de primera generación, utilizados por las GeForce RTX 20, y hasta en dos veces si comparamos con los núcleos RT de las GeForce RTX 40.

Esos nuevos núcleos RT incluyen un motor de cálculo de intersecciones de bloques de triángulos, y un motor de descompresión de bloques de triángulos, dos elementos que son clave para trabajar de forma eficiente con Mega Geometría, una nueva tecnología que mejora el rendimiento en juegos que utilizan una geometría muy compleja.

Para mejorar el rendimiento del trazado de rayos aplicado al cabello y al pelaje, que tienen una gran complejidad y un gran impacto en el rendimiento, NVIDIA ha incluido también un motor dedicado a la aceleración de lo que se conoce como «esferas de barrido lineal», que se aplican directamente al pelo y al cabello para mejorar la eficiencia geométrica sin pérdidas de rendimiento.

Núcleos tensor de quinta generación y DLSS 4

La inteligencia artificial aplicada a juegos se ha convertido en la gran arma secreta de NVIDIA para superar los límites impuestos por la Ley de Moore. Gracias a ella ha sido posible mover juegos con una geometría compleja y un trazado de rayos avanzado manteniendo tasas de fotogramas que hace solo unos años nos habrían parecido imposibles.

Los núcleos tensor de quinta generación tienen hasta 32 veces más potencia de salida que los núcleos tensor de primera generación, y doblan a los núcleos tensor de cuarta generación, gracias a su soporte de operaciones FP4 e INT4. Estas trabajan con un grado de precisión inferior, pero son perfectamente viables en cargas de trabajo de IA y resultan mucho más eficientes.

Para mejorar el rendimiento en cargas de trabajo concurrentes (gráficos y modelos de IA, por ejemplo), NVIDIA ha integrado AMP, siglas de procesador de gestión de IA, que se presenta como una solución totalmente programable posicionada delante de la GPU que se ocupa de la programación de las tareas, asegurándose de que las cargas de IA no interfieran en las tareas de renderizado de gráficos.

NVIDIA ha aprovechado la mayor potencia de los nuevos núcleos tensor de quinta generación para subir el listón con DLSS 4. Este conjunto de tecnologías ha mejorado en todos los sentidos, vamos a descubrir porque.

En primer lugar se ha pasado de un modelo CNN a un modelo de transformación, lo que permite trabajar con el doble de parámetros y multiplica por cuatro la carga de computación total. Esto se traduce en una calidad de imagen mucho mayor al aplicar Super Resolution (reescalado inteligente) y Ray Reconstruction (reductor de ruido inteligente).

Por otro lado NVIDIA ha desarrollado lo que se conoce como multigeneración de fotogramas, que es exclusiva de las GeForce RTX 5090, y que ya no necesita aceleración por hardware a través del acelerador de flujo óptico, lo que significa que a nivel de hardware depende totalmente de los núcleos tensor.

La multigeneración de fotogramas utiliza el modelo de transformación y los núcleos tensor para generar un total de tres fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado de manera tradicional. La generación de fotogramas que utilizan las GeForce RTX 40 solo permite generar un fotograma adicional, así que estamos hablando de tres veces más fotogramas generados por IA.

Esto se traduce en una tasa mayor de fotogramas por segundo en juegos, pero esto no es todo. Gracias al uso del modelo de transformación, y al hecho de que la multigeneración de fotogramas parte de un fotograma que ya tiene aplicados DLSS Super Resolution y Ray Reconstruction, la calidad final de cada fotograma generado es mucho mayor, y lo miso ocurre con la estabilidad de la imagen.

Gracias a la IA NVIDIA ha conseguido que 15 de cada 16 píxeles se generen por IA, y ha dado un salto en términos de fluidez que habría necesitado de varias generaciones gráficas si la compañía se hubiera limitado a tirar de potencia bruta. La IA no nos ha llevado a la próxima frontera, nos ha permitido saltarnos varias de golpe y llegar a un punto verdaderamente impresionante.

Para evitar que se produzcan problemas con una generación de fotogramas tan elevada Blackwell utiliza dos claves, la «medición por volteo del hardware», que traslada toda la lógica relacionada con el ritmo de los fotogramas al motor de visualización para que la GPU pueda gestionar de forma precisa los tiempos de presentación de cada fotograma.

Esto quiere decir que la GPU puede gestionar de forma directa y con mayor precisión los tiempos de presentación de fotogramas, evitando con ello fluctuaciones en los tiempos de renderizado para que no se produzcan problemas de stuttering. Es algo muy importante, porque un juego que funciona con una alta tasa de fotogramas pero tiene stuttering es una experiencia horrible.

La segunda clave la tenemos en NVIDIA Reflex 2, que contrarresta el aumento de latencia y mejora la respuesta hasta en un 75%, utilizando tanto información de la cola de renderizado como datos de la última posición del ratón y elementos del juego, como fotogramas anteriores, datos de color y también de profundidad. Es lo que se conoce como «renderizado predictivo».

Nuevos shaders con renderizado neural

La arquitectura Blackwell ha introducido los nuevos shaders con renderizado neural. Estos nuevos shaders pueden trabajar de forma concurrente con operaciones FP32 e INT32. Ampere y Ada Lovelace podían trabajar también de esta forma, pero solo en relación 1/2 por cada unidad SM, es decir, solo 64 de cada 128 shaders tenían esa capacidad.

Los shaders neurales son capaces de ejecutar redes neurales, pueden acceder y comunicarse con los núcleos tensor gracias a la nueva API Vectores Cooperativos, y se ha mejorado la tecnología SER («Shader Execution Reordering»), que agrupa diferentes cargas de trabajo en hilos para que estos sean despachados por el bloque de hardware que corresponda de manera uniforme, mejorando con ello el rendimiento.

Gracias a esos shaders la GeForce RTX 5090 tiene capacidades de renderizado neural, una técnica que puede sustituir grandes bloques de renderizado gráfico tradicional utilizando redes neurales. La IA es la que se encarga de generar esos elementos, reduciendo con ello la carga de trabajo sobre el pipeline de renderizado tradicional.

NVIDIA ha demostrado que puede aplicar esta tecnología para reducir hasta en tres veces el consumo de memoria gráfica, y que además puede mejorar enormemente la calidad final. Impresionante, sin duda, pero lo mejor de todo es que el renderizado neural se puede aplicar de maneras muy diversas para crear:

Texturas neurales.

Materiales neurales.

Volúmenes neurales.

Campos de radiancia neurales.

Caché de radiancia neural.

Rostros neurales.

La compresión neural de texturas es sin duda uno de los puntos fuertes de esta tecnología, ya que podría reducir el consumo de memoria hasta en 7 veces, y sin comprometer la calidad final de las mismas gracias a la generación y descompresión de las mismas por IA.

También destaca la caché de radiancia neural. Cuando se utiliza esta tecnología se trazan uno o dos rayos se almacenan en una caché dedicada a la radiancia. Aprovechando la información obtenida de esos rayos la red neural es capaz de realizar un proceso de inferencia para generar una cantidad casi infinita rayos y rebotes con los que puede mejorar la calidad y la precisión de la iluminación indirecta en una escena determinada, mejorando el rendimiento y la calidad de la imagen.

Memoria GDDR7 para un mayor ancho de banda

Blackwell también ha marcado el debuto de la memoria gráfica GDDR7, que aumenta enormemente las velocidades de trabajo, lo que permite mejorar el ancho de banda. En el caso de la GeForce RTX 5090, su memoria funciona a 28 Gbps, lo que unido a su bus de 512 bits le permite ofrecer un ancho de banda de 1.792 GB/s.

Esta memoria no solo permite un mayor ancho de banda, sino que además consume la mitad de energía por bit de datos transferido y utiliza la señalización PAM3, que trabaja con tres niveles de lógica en vez de cuatro como la memoria GDDR6. Este cambio permite aumentar las frecuencias sin sacrificar estabilidad, lo que se traduce en un mayor rendimiento.

Equipo de pruebas y componentes utilizados

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 Founders Edition.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

He utilizado un PC de gama alta con componentes de alto rendimiento para evitar cualquier tipo de cuello de botella. El Ryzen 7 9800XD es el procesador más potente para juegos que existe hoy en día, y esto garantiza que ambas tarjetas gráficas podrán desarrollar todo su potencial, y evitará cuellos de botella graves.

La configuración también está perfectamente equilibrada, y todo el software utilizado se encontraba actualizado para asegurar unos resultados fiables.

Rendimiento de la GeForce RTX 5090 en aplicaciones

Comenzamos las pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales. Estas son importantes porque nos permitirán descubrir el valor de la GeForce RTX 5090 como una tarjeta gráfica pensada para algo más que jugar, de hecho es en ese contexto, como solución para juego y trabajo, en el que ofrece su mayor valor.

3DMark DLSS

Este benchmark mide el rendimiento con DLSS 4 desactivado y activado, y puede trabajar en los modos x2, x3 y x4 de Frame Generation. La GeForce RTX 4090 está limitada al modo x2, pero a pesar de todo la mejora que consigue es espectacular, ya que pasa de 58,14 FPS a 198,95 FPS, es decir, multiplica casi por cuatro la tasa de fotogramas por segundo.

La GeForce RTX 5090 puede utilizar DLSS 4 en modo x4, y esto se traduce en una mejora enorme de la tasa de FPS, que pasa de 82,28 a 442,06 fotogramas por segundo, más del doble comparada con la GeForce RTX 4090.

Blender

Esta es una prueba de renderizado que mide el rendimiento en muestras por minuto. Es muy exigente con la GPU, y está optimizada para sacar el máximo partido a las GeForce RTX de NVIDIA. La GeForce RTX 4090 consigue un resultado muy bueno, con un pico de 5.680 muestras por minuto en «monster».

La GeForce RTX 5090 la supera claramente con un pico de 7.359 muestras por minuto en «monster», y también gana con una diferencia sustancial en «junkshop» y «classroom», como podemos ver en las imágenes adjuntas.

V-Ray

Otra prueba de renderizado que se divide en dos tipos, uno que utiliza CUDA y otro que aprovecha el hardware de aceleración de trazado de rayos.

La GeForce RTX 4090 consigue 7.812 y 11.028 vpaths en modo CUDA y RTX.

La GeForce RTX 5090 registra un resultado de 4.942 vpaths en modo CUDA, algo que sin duda apunta a un problema de soporte en la aplicación, ya que no es normal que puntúe menos que la GeForce RTX 4090. En modo RTX el resultado sí es normal, ya que tenemos 15.123 vpaths, lo que supone una mejora del 37,13%.

PassMark

Ya sabéis que esta prueba me gusta por su sencillez, pero con la GeForce RTX 5090 he comprobado que no es capaz de medir de forma adecuada el rendimiento de una tarjeta gráfica tan potente, puesto que la puntuación final que he obtenido es muy parecida a la de la GeForce RTX 4090. Con todo, os dejo ambos resultados para aportar un poco más de variedad a esta ronda de pruebas.

DaVinci Resolve

La GeForce RTX 5090 tiene soporte de codificación y descodificación por hardware bajo H.265 4:2.2 de 10 bits, un estándar que goza de una popularidad cada vez mayor, y que es capaz de ofrecer el doble de información de color con un aumento de solo un 30% del tamaño de archivo RAW comparado con el 4:2:0.

Como podemos ver en las imágenes adjuntas, la GeForce RTX 5090 es capaz de terminar un ciclo de trabajo utilizando dicho estándar en solo 9 segundos, mientras que la GeForce RTX 4090 tarda 19 segundos en completar ese mismo ciclo de trabajo. La diferencia entre ambas es de 10 segundos, es decir, más del doble.

Procyon Flux 1.4

Una de las grandes mejoras que trae la GeForce RTX 5090 si hablamos de IA es su soporte de operaciones FP4 a nivel de hardware (núcleos tensor). Esto marca una gran diferencia cuando queremos trabajar con cargas que no necesitan de un alto grado de precisión, como por ejemplo en generación de imágenes.

Esta prueba nos permite medir precisamente eso, cómo marca la diferencia ese hardware dedicado para FP4 que tiene la GeForce RTX 5090, y la diferencia frente a la GeForce RTX 4090 es enorme, como podemos ver en las imágenes.

La GeForce RTX 4090 tiene un tiempo de generación de imagen de 17,29 segundos, mientras que en la GeForce RTX 5090 es de solo 4,04 segundos por imagen. Esto quiere decir que la GeForce RTX 5090 puede generar imágenes 6,3 veces más rápido.

Me gustaría haber ampliado esta categoría con más pruebas, pero por una cuestión de tiempo me ha sido imposible. Con todo, no descarto actualizar el artículo con más pruebas en los próximos días, siempre que el tiempo me lo permita.

En cualquier caso, las pruebas realizadas son suficientes para sacar en claro que la GeForce RTX 5090 supone un salto importante frente a la GeForce RTX 4090, no solo en términos de potencia bruta, sino también en capacidades de IA y en tecnologías avanzadas, tanto para gaming como para creación de contenidos, renderizado y edición de vídeo.

Rendimiento de la GeForce RTX 5090 en juegos

Vamos ahora con lo que muchos de vosotros estabais esperando, los resultados de rendimiento en juegos. Empezamos con Star Wars Outlaws, uno de los juegos más exigentes de esta generación que necesita de una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar con un mínimo de fluidez, ya que no permite desactivar por completo ese ajuste.

Este título es compatible con la multigeneración de fotogramas de NVIDIA DLSS 4, y como podemos ver la diferencia que esta tecnología marca es enorme. La GeForce RTX 4090 consigue 212 FPS en 4K con calidad máxima y DLSS 4 (x2) en modo rendimiento, mientras que la GeForce RTX 5090 con esa misma configuración y DLSS 4 en x4 consigue 409 FPS.

Al activar el trazado de rayos al máximo la GeForce RTX 4090 consigue 21 FPS y la GeForce RTX 5090 llega a los 27 FPS, pero gracias a DLSS 4 en modo rendimiento la GeForce RTX 5090 es capaz de llegar a los 225 FPS, es decir, hemos multiplicado por 8 la tasa de fotogramas por segundo.

Pasamos ahora a Gears 5, un clásico y uno de los mejores juegos basados en el Unreal Engine 4. Este título nos permitirá descubrir la mejora en términos de potencia bruta, sin aplicar IA, que existe entre la GeForce RTX 4090 y la GeForce RTX 5090. En 1440p con calidad máxima la GeForce RTX 5090 gana por 51 FPS, y en 4K vence por 26 FPS. Esto supone una mejora del 25,63% y del 26%, respectivamente.

Vamos con otro de los juegos más exigentes de esta generación, que es notable también por necesitar una tarjeta gráfica con hardware dedicado a trazado de rayos para funcionar, y por consumir mucha memoria gráfica. Este juego no soporta todavía multigeneración de fotogramas, pero lo hará próximamente.

La GeForce RTX 5090 es claramente superior a la GeForce RTX 4090. La diferencia de rendimiento a favor de la primera oscila entre un 20% y un 30% de media, dependiendo de la configuración utilizada. Con la GeForce RTX 5090 podemos jugar en 4K, calidad máxima y trazado de rayos completo al máximo a 121 FPS activando DLSS y generación de fotogramas, todo un logro teniendo en cuenta lo exigente que es esa configuración.

A Plague Tale Requiem es otro de los juegos más exigentes que existen actualmente. Utiliza trazado de rayos y soporta DLSS 3, así que es un buen título para volver a medir la diferencia de potencia bruta entre la GeForce RTX 5090 y la GeForce RTX 4090.

Dependiendo de la configuración utilizada la mejora de rendimiento en la GeForce RTX 5090 llega a ser de casi un 30%. Es tan potente que puede superar los 70 FPS en 4K con calidad máxima y trazado de rayos sin DLSS, algo que no consigue la GeForce RTX 4090.

Red Dead Redemption 2 es un juego que ya mostraba un claro cuello de botella incluso con la GeForce RTX 4090, pero he querido incluirlo para que veáis lo importante que es la optimización en un juego para que este pueda aprovechar de verdad componentes de última generación.

La GeForce RTX 5090 va sobrada en todas las resoluciones, al igual que la GeForce RTX 4090, y la diferencia de rendimiento a favor de la primera ronda el 21%. El escalado que podemos conseguir con DLSS 2 es aceptable, ya que en modo rendimiento podemos pasar de 131 FPS a 171 FPS.

Alan Wake 2 es, probablemente, el juego más exigente de la generación actual, sobre todo tras las mejoras que ha recibido en su última versión, que todavía no está disponible para el público, y que es la que he probado en este análisis.

Dicha versión trae mejoras en el trazado de rayos que aumentan la calidad gráfica y la exigencia a nivel de hardware, soporta NVIDIA DLSS 4 y puede utilizar los modelos CNN y de transformación. En este análisis he utilizado el modelo CNN con ambas tarjetas gráficas.

La GeForce RTX 5090 es hasta un 43,48% más potente que la GeForce RTX 4090 en este juego sin tener que recurrir a DLSS 4, es decir, en potencia bruta configurado en 4K con trazado de rayos al máximo. Con esa configuración consigue 33 FPS, pero al activar DLSS 4 en modo x4 la media sube unos espectaculares 252 FPS.

Esta tecnología marca una diferencia tan enorme que en 1440p podemos acercarnos a los 500 fotogramas por segundo.

Black Myth Wukong compite con Alan Wake 2 por ser el juego más exigente del momento. La GeForce RTX 5090 rinde un 34,78% más que la GeForce RTX 5090 en 4K con trazado de rayos al máximo, y esto le permite escalar mucho mejor al aplicar DLSS 3, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Cyberpunk 2077 es otro de los juegos con soporte de NVIDIA DLSS 4, de multigeneración de fotogramas y del nuevo modelo de transformación. En este caso he utilizado el modelo de transformación con ambas tarjetas gráficas.

La GeForce RTX 5090 es un 45,45% más potente que la GeForce RTX 4090 en 4K con calidad ultra bajo rasterización, y puede llegar a 446 FPS con DLSS 4 en modo rendimiento y x4. La GeForce RTX 4090 solo llega a los 202 FPS con esa misma configuración y en modo x2. Sí, más de 400 FPS en Cyberpunk 2077 en 4K con calidad ultra, algo impensable hace solo un par de años.

Con trazado de rayos la GeForce RTX 5090 es un 35,9% más potente, y con trazado de trayectorias la diferencia sube a un 41,67%. En 4K, y con trazado de trayectorias, la GeForce RTX 5090 es capaz de alcanzar los 290 FPS con DLSS 4 en modo rendimiento y x4, mientras que la GeForce RTX 4090 llega a 127 FPS con la misma configuración (modo x2).

Dragon Age: The Veilguard permite aplicar DLSS 4 x4 a través de la aplicación de NVIDIA («override»). El proceso es muy sencillo, solo tenemos que seleccionar la opción correspondiente en dicha aplicación, como se puede ver en la imagen adjunta, y activar la generación de fotogramas en el juego, sin más.

Con la multigeneración de fotogramas activada en modo x4 a través de la aplicación de NVIDIA el juego ha funcionado a la perfección y sin problemas de estabilidad. Como demos en la gráfica la diferencia que marca esta tecnología es enorme, ya que nos permite pasar de 77 FPS en 4K con trazado de rayos y calidad máxima a 333 FPS, lo que supone un aumento del 332,47% en la tasa de fotogramas por segundo.

Terminamos la ronda de pruebas con Dying Light 2, un juego que sigue siendo de los más avanzados y exigentes gracias a su buen uso del trazado de rayos. La GeForce RTX 5090 es tan potente que puede moverlo a 69 FPS con trazado de rayos sin DLSS, lo que supone una mejora de rendimiento del 38% frente a la GeForce RTX 4090.

La mejora de rendimiento media que podemos ver en la GeForce RTX 5090 frente a la GeForce RTX 4090 varía entre un 20% y un 45%, dependiendo de cada juego en concreto y de la configuración utilizada. Esta tarjeta gráfica es tan potente que es propensa a sufrir cuello de botella en juegos, así que necesitaremos una CPU muy potente para que pueda desarrollar todo su potencial.

GeForce RTX 4090 frente a GeForce RTX 5090: rendimiento relativo

De media, la GeForce RTX 5090 es un 19,35% más rápida que la GeForce RTX 4090 en juegos con resolución 1440p. Si activamos el trazado de rayos la diferencia pasa a ser de un 26,21%.

En 4K la mejora de rendimiento es de un 27,88% en rasterización, y de un 34,56% al activar el trazado de rayos. Con trazado de trayectorias en los juegos más exigentes la mejora de rendimiento en la GeForce RTX 5090 puede superar el 40%.

La gran diferencia entre ambas se produce al activar DLSS 4 con multigeneración de fotogramas. Haciendo una media de todos los juegos utilizados en la comparativa, muchos sin soporte de multigeneración de fotogramas, vemos que la GeForce RTX 5090 consigue una mejora de la tasa de fotogramas del 75,33% frente a la GeForce RTX 4090.

Latencia, consumo, temperatura y escalado de frecuencias

El nuevo sistema de refrigeración que utiliza la GeForce RTX 5090 funciona de maravilla. Como podemos ver en la gráfica adjunta la tarjeta gráfica se mantiene por debajo de los 80 grados en todo momento, y registra un pico máximo de 77 grados. Impresiona, sobre todo porque hablamos de un modelo con un TGP de 575 vatios.

El consumo de la GeForce RTX 5090 entra dentro de lo esperado, aunque oscila mucho en función de la carga gráfica, y con DLSS 4 podemos llegar a reducirlo muchísimo. El mínimo que registré en mis pruebas fue de 448 vatios, y el pico máximo fue de 577 vatios.

Las buenas temperaturas que registra la GeForce RTX 5090 son beneficiosas para el turbo dinámico, que es capaz de mantenerse casi siempre por encima de los 2.600 MHz, y alcanza un pico de 2.760 MHz. La velocidad de trabajo es consistente y estable.

No quiero terminar sin hablar de la latencia, porque sé que es un tema que os preocupa tras el anuncio de la multigeneración de fotogramas. NVIDIA ha implementado esta tecnología de maravilla, tanto que como podéis ver en la gráfica adjunta los valores de latencia al activar esta tecnología son totalmente óptimos, incluso en modo x4.

Como referencia, lo ideal es que la latencia media en este tipo de pruebas esté siempre por debajo de los 50 milisegundos, y como vemos con DLSS 4 activado nos movemos entre los 23 y los 35 milisegundos.

Conclusiones y valoración final

La GeForce RTX 5090 es la tarjeta gráfica más potente del mercado, pero también ha conseguido otro título mucho más importante, y es que es la más avanzada dentro del mercado de consumo general. NVIDIA ha demostrado una vez más que la IA al servicio del gaming es el pilar central para superar los límites de la Ley de Moore, y para conseguir saltos que, si solo tiramos de potencia bruta, necesitarían al menos cinco o seis generaciones diferentes.

Conseguir en una generación, y en ciclos de dos años, avances que de otra forma necesitarían hasta seis generaciones y doce años de desarrollo es simplemente impresionante, y es algo que explica por sí solo por qué NVIDIA ha logrado convertirse en el gigante que es hoy en el mundo de la IA. La compañía ha sabido ver más allá de la potencia bruta, y lleva casi siete años marcando el camino a seguir en la industria.

Con la GeForce RTX 5090 tenemos una mejora de potencia bruta que significativa frente a la GeForce RTX 4090, ya que puede superar el 40%, pero gracias a la IA esta es capaz de mover juegos tremendamente exigentes con tasas de FPS que pueden superar los 600 fotogramas por segundo, dependiendo de la resolución y de los ajustes gráficos.

Las tasas de FPS en las que nos movemos con la GeForce RTX 5090 y DLSS 4 son una locura. La diferencia que marcan todos los avances que ha introducido NVIDIA en esta nueva tarjeta gráfica, y en especial la multigeneración de fotogramas, sientan un nuevo precedente en el sector, y dejan a NVIDIA todavía más sola en la cima de las tarjetas gráficas de consumo general.

La GeForce RTX 5090 es lo mejor que existe en el mercado de consumo general, pero por precio y prestaciones es una tarjeta gráfica que da lo mejor de sí en manos de un usuario que también quiera utilizarla para trabajar.