GeForce RTX 50 bajan de precio: más baratas que nunca

Las GeForce RTX 50 han vuelto a bajar de precio. No se trata de una oferta temporal, sino de un movimiento oficial y permanente por parte de NVIDIA, que ha reducido el precio de sus tarjetas gráficas para ajustarlas a la diferencia de cambio que existe entre el euro y el dólar. Esta es la segunda bajada que reciben desde su lanzamiento, puesto que ya bajaron de precio el pasado mes de junio.

Al momento de escribir este artículo un euro vale 1,17 dólares, lo que significa que ganamos al cambio por 17 centavos de dólar. Esta gran diferencia de valor entre ambas divisas es la que ha propiciado esa bajada en el precio de las GeForce RTX 50, un movimiento justo que ya podrían seguir otras empresas tecnológicas con sus productos.

No todas las GeForce RTX 50 han bajado de precio, algunos modelos se mantienen sin cambios, pero en cualquier caso esto sigue siendo una buena noticia, ya que significa que podemos comprar tarjetas gráficas de última generación más baratas en España.

Qué tarjetas gráficas GeForce RTX 50 bajan de precio

GeForce RTX 5090: pasa de los 2.329 euros a los 2.099 euros (cae casi un 10%).

GeForce RTX 5080: baja de los 1.169 euros a los 1.059 euros (un 9,4% menos).

GeForce RTX 5070: pasa de los 649 euros a los 589 euros (baja un 9,2%).

Las GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5060 Ti y GeForce RTX 5060 mantienen sus precios recomendados, así que estas siguen partiendo de los 879 euros, 399 euros y 319 euros, respectivamente.

En España podemos encontrar modelos incluso por debajo de su precio recomendado. Por ejemplo, la GeForce RTX 5070 ha estado disponible desde 549 euros, y ahora mismo ronda los 569 euros. Incluso la GeForce RTX 5060, que en teoría se mantiene en 319 euros, se puede comprar desde 309 euros.

La GeForce RTX 5080 se puede comprar por 1.089 euros, un precio ligeramente superior al mínimo recomendado. La GeForce RTX 5090 no está disponible al precio recomendado por NVIDIA, y sigue siendo el único modelo que supera por mucho ese nivel. La opción más barata que he encontrado ronda los 2.400 euros.

En el caso de la GeForce RTX 5050 no hay ninguna información sobre su precio en la web oficial de NVIDIA, así que supongo que este se mantiene sin cambios, y que seguirá partiendo de los 249 euros.