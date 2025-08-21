Las ASUS ROG Xbox Ally cuentan con importantes optimizaciones, no son un PC consolizado

Microsoft ha confirmado que las ASUS ROG Xbox Ally llegarán el 16 de octubre, y también ha dado detalles muy importantes sobre la capa de optimización que integrarán estas consolas para alejarse del concepto de PC consolizado en el que han estado encasilladas casi desde el momento de su anuncio.

Dicha capa de optimización es fundamental para que puedan diferenciarse de sus rivales directos, y para que ofrezcan un valor más interesante a aquellos usuarios que quieren disfrutar de verdad de la experiencia propia de una consola portátil, y no de un PC con Windows 11 integrado en el chasis de una consola portátil.

El núcleo central para conseguir esa experiencia de consola portátil auténtica es un Windows 11 especial, que ha sido ajustado y optimizado para ofrecer el máximo rendimiento posible en juegos. Este sistema operativo carece de todos los elementos que no son necesarios para gaming y multimedia, y por tanto es mucho más ligero y consume menos recursos.

ASUS ROG Xbox Ally tendrá su programa de juegos compatibles

Este es otro de los pilares fundamentales para conseguir esa experiencia. Este programa mostrará a los jugadores qué juegos son totalmente compatibles con su consola, y se dividirá en dos grandes categorías:

Juegos optimizados : son aquellos que funcionarán a la perfección sin necesidad de hacer ningún ajuste importante en la configuración gráfica.

: son aquellos que funcionarán a la perfección sin necesidad de hacer ningún ajuste importante en la configuración gráfica. Juegos mayormente compatibles: estos funcionarán sin problema, pero necesitarán algunos ajustes que, en general, serán menores.

Se rumorea que uno de los primeros juegos triple A más importantes que tendrá la certificación de compatibilidad será Gears of War Reloaded. Este utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, y tendrá un factura técnica de primer nivel.

Envío de shaders avanzado, la gran arma de la ASUS ROG Xbox Ally

Además de contar con un Windows 11 optimizado para gaming, estas nuevas consolas utilizarán una nueva característica conocida como «envío de shaders avanzado», que se apoyará en la nube. Los datos relacionados con los shaders se empaquetarán junto con la información del driver en un nuevo formato, y se descargarán durante la instalación.

La aplicación Xbox PC se encargará también de buscar, de forma automática, nuevos sombreadores después del lanzamiento de nuevos drivers, así que nos desarrolladores no tendrán que preocuparse por nada. Esto es parecido al sistema de descargas de shaders precompilados que utiliza la Steam Deck de Valve, y que no es posible en PC por la gran cantidad de configuraciones posibles que existen.

Esta nueva característica es tan importante que Microsoft pretenden implementarla en otros dispositivos, pero tendremos que esperar a septiembre para ver más detalles. Con esta, y con el programa de certificación de juegos compatibles, ya tenemos dos de las claves más importantes para conseguir esa experiencia de consola portátil real, pero todavía hay más.

Nueva interfaz tipo consola e inteligencia artificial avanzada

La versión de Windows 11 que traen preinstalada las ASUS ROG Xbox Ally dice adiós al escritorio tradicional, y adopta una interfaz mucho más sencilla y adaptada al tamaño de pantalla de una consola portátil. Dicha interfaz facilita la gestión y el acceso a nuestros juegos, y unifica las plataformas más importantes que existen (Steam, Battle.net, Game Pass y Epic Games Store).

Esa nueva interfaz es todo un acierto, pero los esfuerzos de Microsoft por crear una experiencia tipo consola totalmente optimizada y personalizada no terminan ahí. La compañía quiere aprovechar la NPU de 50 TOPs que monta la APU Ryzen AI Z2 Extreme para implementar funciones de IA en local, como un chatbot a modo de asistente, reescalado por IA y reproducción automática de momentos destacados en nuestros juegos.

Si ponemos en conjunto todo lo que hemos visto hasta ahora queda claro que Microsoft quiere que las ASUS ROG Xbox Ally ofrezcan un gran valor más allá del hardware, y que realmente sean capaces de cumplir con lo que se espera de una consola portátil. Sobre el papel suena bien, veremos qué ocurre en la práctica.