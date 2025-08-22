Noticias
Nuevo Gestor de contraseñas Google para Android
Google ha publicado una app independiente para la gestión de las contraseñas en Android. Se llama Gestor de contraseñas Google y pretende servir como acceso rápido y sencillo para encontrar y gestionar contraseñas y llaves de acceso.
Los administradores de contraseñas se han vuelto imprescindibles para manejar la enorme cantidad de contraseñas que usamos en cada servicio de Internet o aplicación. Automatizan el proceso de generación y gestión reduciendo al máximo los errores humanos, ya que las contraseñas creadas son altamente seguras cumpliendo las normas estándar en tamaño, complejidad y diversidad. Ahorran tiempo en la autenticación y liberan al usuario de tener que recordarlas.
El gestor de contraseñas de Google lleva tiempo integrado en sistemas operativos Android y también en el navegador web Chrome. Sin embargo, según Google, la nueva versión está diseñada para proporcionar una forma más rápida y sencilla de acceder y administrar contraseñas, claves de acceso y datos guardados en dispositivos Android.
La app Gestor de contraseñas Google prioriza la comodidad y la visibilidad más que ofrecer nuevas funciones, aunque se podrían ampliar al tratarse de una aplicación dedicada. Por el momento funciona simplemente como un acceso directo a la interfaz de gestión de contraseñas. Desde allí, los usuarios pueden gestionar los inicios de sesión almacenados y ajustar la configuración.
Desde la configuración de la aplicación, también pueden activar el cifrado de extremo a extremo en el dispositivo. Esta función garantiza que las contraseñas permanezcan protegidas contra accesos no autorizados, incluso por parte del propio Google, cifrando los datos, tanto en reposo como durante su transferencia. El cifrado está vinculado al bloqueo de pantalla del dispositivo y se puede activar en Ajustes > Configurar cifrado en el dispositivo.
Para la mayoría de los usuarios de Android, la nueva app no supondrá cambios significativos en su experiencia diaria. No amplía las funciones, sino que ofrece otra forma de acceder a un servicio que forma parte del ecosistema Android desde hace muchos años. Pero siempre es bienvenido que faciliten las cosas en el acceso a una gestión muy importante hasta que las claves de acceso reemplacen a las contraseñas típicas.
Si quieres probarla, puedes descargar la nueva app Gestor de contraseñas Google desde la tienda oficial Play Store.
