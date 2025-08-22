Windows 11 también da problemas de streaming con OBS, os contamos cómo solucionarlo

Hace solo un par de días os contamos que Phison había confirmado que los problemas que determinadas unidades tenían en Windows 11 eran culpa de este sistema operativo, y que no tenían nada que ver con sus controladoras ni con ningún fallo o defecto a nivel de hardware o de firmware.

Hoy se ha confirmado otro problema que ocurre con la misma actualización de Windows 11 que provocó el fallo de varias unidades SSD, la KB5063878. Esta actualización está dando problemas al hacer streaming con OBS a través de NDI, y a diferencia del anterior este fallo sí que ha sido reconocido por Microsoft.

OBS es una de las plataformas más conocidas y más utilizadas del mundo para hacer streaming. NDI es un protocolo muy extendido que permite transmitir vídeo y sonido de alta calidad en vivo con baja latencia a través de Internet, y también es uno de los más populares dentro de su categoría.

Según Microsoft, el problema se manifiesta a través de un tartamudeo importante, latencia alta y reproducción entrecortada de la reproducción del vídeo. No es un problema que esté relacionado con la falta de ancho de banda, porque ocurre incluso cuando el streaming se configura para un bajo consumo de ancho de banda.

Parece que el problema está vinculado al modo de recepción NDI predeterminado, que utiliza el Protocolo de Datagramas de Usuario de Confianza (RUDP por sus siglas en inglés) para mover los datos del streaming.

Partiendo de esa base, Microsoft recomienda cambiar el modo de recepción NDI y utilizar en su lugar el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) o el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP). Estos son los pasos que debes seguir para hacer estos cambios y solucionar los problemas:

Descarga e instala el pack de herramientas NDI, que es gratuito. Lanza la aplicación NDI Access Manager. Entra en la pestaña «Avanzado». Cambia del modo de recepción al modo TCP o al modo UDP, y pulsa «ok».

Aunque Microsoft ha compartido esta solución, la compañía también ha dicho que sigue investigando las causas de este problema, y que ofrecerá más información cuando la tenga disponible. Esta no es una solución definitiva, esta debería llegar en forma de parche que permita un funcionamiento normal de OBS bajo NDI sin tener que aplicar esta configuración.