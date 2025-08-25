Galaxy Tab S11, llega la mayor competencia de los iPad Pro

Samsung está preparando el lanzamiento de los Galaxy Tab S11, la nueva generación de sus tabletas electrónicas de gama alta que serán presentadas a comienzos de septiembre en el IFA 2025 en dos versiones, base y Ultra.

Ya sabes cómo anda el mercado del tablet. Apple sigue liderando el segmento con los iPad Pro como mayor exponente. Aunque hay otros fabricantes con ventas destacadas en la gama de entrada y media, en la gama alta solo Samsung parece capaz de plantar cara a los de Cupertino y los Galaxy Tab S11 será su próxima propuesta.

Galaxy Tab S11

WinFuture ha publicado un avance casi completo de lo que podemos esperar, en dos versiones prácticamente idénticas en diseño salvo por su tamaño de pantalla. El modelo base montará un panel AMOLED de 11 pulgadas con resolución nativa de 2560 x 1600 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la versión Ultra será significativamente más grande, una AMOLED de 14,6 pulgadas con resolución nativa de 2960 x 1848 píxeles. Ambos soportarán e incluirán lápices ópticos S Pen.

Su motor principal será el SoC Dimensity 9400, el buque insignia de MediaTek fabricado por TSMC en procesos de 3 nm y que destaca por un diseño ‘All Big Core’, que viene a decir que todos los núcleos de CPU son de alto rendimiento y no los dedicados a contener el consumo. Así, el 9400 incluye 1 núcleo Cortex-X925, 3 núcleos Cortex-X4 y 4 núcleos Cortex-A720.

Se acompaña de 12 GB de memoria RAM en la versión base y de 16 GB en la Ultra. En cuanto al almacenamiento interno, podrá seleccionarse 128 GB, 256 y 512 GB, con versión de 1 Tbyte para la versión superior. Los dos modelos incluyen cámaras traseras y frontales de 13 y 12 MP respectivamente y un sistema de audio con cuatro altavoces.

Soportan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y tendrán opción de incluir compatibilidad con 5G. Un puerto USB 3.2 servirá para transferir datos y cargar sus baterías de 8.400 mAh y 11.600 mAh, respectivamente. Destacar su chasis de aluminio, su grosor delgado de 5,5mm y un peso que parte de los 482 gramos.

Los Galaxy Tab S11 preinstalarán la interfaz One UI 8 creada sobre Android 16 y estarán disponibles en acabados de color plata o gris. Se avanzan precios iniciales de 899 euros y disponibilidad en el último trimestre de 2025 tras su presentación en la IFA 2025.