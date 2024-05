Apple presenta los iPad Pro 2024: cara OLED, corazón M4

Hemos estado esperando la presentación de los iPad Pro 2024 desde hace meses, pero con fecha y hora concretas desde que Apple anunciara el evento Let Loose hace dos semanas. Ayer mismo hicimos un último ejercicio de proyección para intentar averiguar qué es lo que nos tenían preparado para hoy. Y, como suele ocurrir en estos casos, hubo una buena parte de aciertos, si bien algo que se había rumoreado recientemente, que Apple iba a dar un adelanto de sus avances en inteligencia artificial, finalmente no ha ocurrido.

Pero vamos a lo que nos ocupa en esta noticia, que es la renovación de los iPad Pro, una evolución más que sustancial con respecto a la generación predecesora, y que como mínimo nos ha dejado a muchos con bastantes ganas de probarlo, ya que al menos sobre el papel resulta muy prometedor. Eso sí, también se han presentado los nuevos iPad Air. Si quieres más información sobre los mismos, puedes encontrarla en esta noticia.

Empezaremos, igual que lo ha hecho Apple en su presentación, hablando de la pantalla, la nueva pantalla que, como ya nos habían adelantado las filtraciones, ahora se construye con panel OLED, pero no con un panel OLED como ya hemos visto en otros muchos dispositivos. No, han querido ir más allá y han creado lo que denominan OLED en tándem, y que consiste en superponer dos paneles de este tipo para proporcionar una imagen mucho más luminosa. En consecuencia, su brillo estándar puede alcanzar los 1.000 nits tanto en SDR como en HDR, y escalar hasta un valor pico de 1.600 nits.

Había dudas, eso sí, de si la tecnología OLED llegaría a los dos tamaños o solo al mayor. Pues bien, la buena noticia es que esta nueva tecnología de pantalla, que Apple ha denominado Ultra Retina XDR, llega tanto al modelo de 11 pulgadas como al de 13 pulgadas (efectivamente, se ha sumado 0,1 pulgada al modelo de la anterior generación). Estas son las resoluciones de ambos modelos:

iPad Pro 11 : 2.420 x 1.668 puntos con una densidad de 264 ppp.

: 2.420 x 1.668 puntos con una densidad de 264 ppp. iPad Pro 13: 2.752 x 2.064 puntos con una densidad de 264 ppp.

La otra gran novedad, que se había filtrado en los últimos días pero que aún nos hacía dudar, es que los nuevos iPad Pro se marcan un salto doble de generación en lo referido a su SoC, pues se apuntan el debut de los nuevos silicios Apple M4. En otra publicación profundizaremos en esta nueva generación del integrado de Apple, que repite fotolitografía de 3 nanómetros y que supone una evolución con respecto a M3 principalmente en lo referido a su capacidad de cómputo de inteligencia artificial. Esta tarea recae sobre Neural Engine, que ahora cuenta con 16 núcleos y que ha sido optimizado con respecto a su versión anterior, lo que hace que ahora sea capaz de llevar a cabo hasta 38 billones de operaciones por segundo. Sí, has leído bien y no me he equivocado, 38 billones (38 trillions en la keynote, en inglés).

En su debut, nos encontramos con dos versiones del chip M4, que encontraremos en función de la capacidad de almacenamiento del iPad Pro que elijamos. Estas son 256 gigabytes, 512 gigabytes, 1 terabyte y 2 terabytes. Y estas son las principales propiedades de ambas (en negrita los puntos en los que difieren):

Modelos con 256 y 512 gigabytes

CPU de 9 núcleos (3 de rendimiento y 6 de eficiencia)

GPU de 10 núcleos

Trazado de rayos por aceleración de hardware

Neural Engine de 16 núcleos

120 GB/s de ancho de banda de memoria

8 GB de RAM

Modelos con 1 y dos terabytes

CPU de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia)

GPU de 10 núcleos

Trazado de rayos por aceleración de hardware

Neural Engine de 16 núcleos

120 GB/s de ancho de banda de memoria

16 GB de RAM

Apple también le ha dado una vuelta de tuerca al diseño del iPad Pro, lo que se ha traducido en una importante disminución de su grosor, de tan solo 0,53 centímetros en el modelo de 11 pulgadas, y de 0,51 centímetros en el de 13 pulgadas. Tanto es así que, de hecho, nos encontramos ante el dispositivo más fino diseñado por Apple en toda su historia, incluso por encima del iPod Nano, que se ha mostrado en la presentación como referencia en este sentido. Estas son sus dimensiones y peso:

iPad Pro 11 : 24,97 x 17,75 x 0,53 centímetros, 446 gramos.

: 24,97 x 17,75 x 0,53 centímetros, 446 gramos. iPad Pro 13: 28,16 x 21,55 x 0,51 centímetros, 582 gramos.

De su mano, también han llegado los nuevos Magic Keyboard y Smart Folio (así como el Apple Pencil Pro, del que hablamos en otra publicación), en dos tamaños que se ajustan a las dos versiones del iPad Pro 2024. La principal novedad que encontramos en el teclado es que ahora cuenta con una nueva fila de teclas, en la parte superior, que proporciona acceso directo a algunas de las funciones empleadas más habitualmente, como ajustar el volumen de sonido y el brillo de la pantalla.

Otra novedad interesante del Magic Keyboard es que ahora cuenta con un trackpad de mayor tamaño con respuesta háptica que, en combinación con su reposamuñecas de aluminio, hacen que su uso resulte mucho más cómodo. El teclado se acopla magnéticamente al iPad, y el Smart Connector activa al instante la alimentación y la transferencia de datos directa, sin necesidad de emplear Bluetooth. Y, en caso de necesidad de carga, también cuenta con un puerto USB-C para tal fin.

Apple tiene, en los creadores y editores de contenidos, uno de sus grandes feudos, y iPad Pro es una plataforma diseñada pensando en ellos, no en exclusiva, claro, pero sí como un segmento del mercado al que concede bastante preferencia. Así, de la mano de la presentación de esta nueva generación, también ha anunciado la próxima llegada de las nuevas versiones de Logic Pro 2 Final Cut para iPad. La primera debutará el próximo lunes 13 de mayo, la segunda lo hará algo más tarde, esta primavera.

Los nuevos iPad Pro ya se pueden reservar en la página web de Apple. Veremos a continuación los precios para cada una de las 12 configuraciones posibles para cada tamaño, basadas en capacidad de almacenamiento (256GB, 512GB, 1TB y 2TB), conectividad inalámbrica (Wi-Fi y Wi-Fi+celular) y el tipo de vidrio empleado en la pantalla (normal y nanotexturizado). Para facilitar la localización de los precios, los dividimos en dos tablas, una para cada tamaño y, tras ellas, podrás encontrar los precios de los principales complementos.

iPad Pro 2024 11 pulgadas

256GB 512GB 1TB 2TB Wi-Fi, vidrio estándar 1.199,00 € 1.449,00 € 1.929,00 € 2.409,00 € Wi-Fi+celular, vidrio estándar 1.449,00 € 1.699,00 € 2.179,00 € 2.659,00 € Wi-Fi, vidrio nanotexturizado – – 2.059,00 € 2.539,00 € Wi-Fi+celular, vidrio nanotexturizado – – 2.309,00 € 2.789,00 €

iPad Pro 2024 13 pulgadas

256GB 512GB 1TB 2TB Wi-Fi, vidrio estándar 1.549,00 € 1.799,00 € 2.279,00 € 2.759,00 € Wi-Fi+celular, vidrio estándar 1.799,00 € 2.049,00 € 2.529,00 € 3.009,00 € Wi-Fi, vidrio nanotexturizado – – 2.409,00 € 2.889,00 € Wi-Fi+celular, vidrio nanotexturizado – – 2.659,00 € 3.139,00 €

Complementos