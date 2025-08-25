The Division 3 está todavía muy lejos, por eso Ubisoft amplía el contenido de The Division 2

The Division 3 lleva más de dos años en desarrollo, incluso sabemos que el encargado principal de este proyecto es Julian Geritghty, una figura importante que ha estado presente en la franquicia desde el lanzamiento del primer juego en 2016.

No sabíamos en qué estado se encuentra el desarrollo, pero tras ver lo que ha ocurrido en la Gamescom 2025 está claro que The Division 3 está todavía en una fase muy temprana, y que faltan unos cuantos años para que veamos un primer tráiler con escenas de juego real.

Ubisoft no ha dicho nada de este proyecto durante la Gamescom 2025, y todas las novedades se han centrado en The Division 2, que recibirá un nuevo modo de juego conocido como «Survivors», y The Division Resurgence, un título para dispositivos móviles.

Con «Survivors» se ha creado un DLC que ofrecerá una experiencia centrada en la supervivencia y la extracción. Esta descripción me recuerda mucho a la expansión «Supervicencia» lanzada para el primer The Division, que nos hacía empezar desde cero una misión de recuperación de un antídoto que debíamos llevar a una zona segura para su extracción.

Para conseguirlo teníamos que superar el frío extremo, la amenaza vírica, y los enemigos que encontrábamos por el camino, incluyendo tanto a las facciones controladas por el juego como a otros jugadores. Para superar este desafío podíamos recoger materiales y fabricar objetos.

Me da la sensación de que «Survivors» va a ser lo mismo que «Supervivencia», un DLC reciclado pero con algunos cambios y mejoras para adaptarlo al entorno de The Division 2, que es muy distinto al del The Division original. Por lo que hemos visto en las primeras imágenes de esta expansión, este DLC nos llevará de nuevo a un escenario nevado.

Este nuevo contenido no tiene fecha de lanzamiento, y aparece en la hoja de ruta de Ubisoft como «pendiente de anuncio». También podemos ver en esa hoja de ruta que The Division 2 seguirá recibiendo nuevo contenido durante todo 2026.

Esa información confirma lo que os he dicho anteriormente, que todavía faltan como mínimo dos años para que tengamos noticias importantes de The Division 3, un juego cuyo lanzamiento podría retrasarse perfectamente a 208.

Quizá Ubisoft esté teniendo problemas con el desarrollo, o puede que la compañía simplemente se lo esté tomando con calma para lanzarlo como un juego intergeneracional, es decir, para hacer coincidir su lanzamiento con la disponibilidad de Xbox Next y PS6. En cualquier caso, si eres fan de la franquicia, como servidor, paciencia, y disfruta del nuevo contenido de The Division 2 para amenizar la espera.