ASUS está ampliando su oferta de redes con el TUF Gaming BE9400, un router diseñado para quienes necesitan una red doméstica rápida y estable, que alcanza una velocidad de hasta 9.400 Mbps en sus tres bandas inalámbricas y aprovecha las características principales de Wi-Fi 7.

El rúter (router o enrutador) es el dispositivo clave que abre la puerta de entrada virtual de nuestros hogares u oficinas en casa. Lamentablemente, no le prestamos la atención debida cuando, además de abrirnos a Internet, también es el encargado de cerrar el paso a extraños. Si quieres conseguir una red doméstica de calidad y un acceso a Internet seguro y con el suficiente rendimiento, tendrás que invertir en un router que vaya más allá del que te ofrecen las operadoras. El que te presentamos hoy de ASUS cumple con esas premisas.

ASUS TUF Gaming BE9400

Los routers de ASUS son conocidos y apreciados en el mundillo de las redes para consumo, especialmente los que ponen el foco en juegos. Hace un par de meses te presentamos el elitista ROG Strix GS-BE18000 para la gama alta y el que nos ocupa baja el listón, pero ofreciendo suficientes características para un hogar típico y un precio bastante más económico.

El router utiliza algunas de las características principales del estándar Wi-Fi 7, como los canales de 320 MHz, 4096-QAM y Multi-Link Operation (MLO). Estas tecnologías mejoran la velocidad y la eficiencia, a la vez que aumentan la estabilidad de las conexiones entre múltiples dispositivos. El router y sus seis espectaculares antenas externas, está diseñado para cubrir aproximadamente 232 metros cuadrados, sobrado para la mayoría de hogares.

Haciendo honor a su apellido, una característica destacada del BE9400 es su gestión del tráfico en juegos. ASUS ha incluido tres puertos LAN de 2.5 GbE y un puerto WAN de 2.5 GbE para conexiones por cable de alta velocidad. De ellos, un puerto LAN está dedicado a juegos, consiguiendo priorizar el tráfico en juegos tipo multijugador masivos en línea.

Para jugadores móviles, también hay un Modo de Juego Móvil que funciona a través de una aplicación complementaria, lo que garantiza que tu smartphone o consola portátil tenga la menor latencia posible. La función OpenNAT facilita la configuración del reenvío de puertos para juegos multijugador, algo que normalmente requiere configuración manual. Y si tu conexión principal a Internet falla, puedes conectar un módem USB 4G o 5G para mantener la red en línea.

Más allá del gran rendimiento en redes de cable y las inalámbricas con soporte tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), hay que destacar su diseño para soportar muchos dispositivos conectados. La función Smart Home Master permite dividir la red en diferentes SSID: uno para dispositivos IoT, otro para niños e incluso uno para usar redes privadas virtuales VPN. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también mantiene el ancho de banda organizado. En cuanto a la VPN, el router admite hasta 30 clientes simultáneamente y es compatible con los protocolos WireGuard, OpenVPN e IPSec, añadiendo flexibilidad para el teletrabajo o la navegación segura.

La seguridad y la administración se gestionan mediante la app ASUS Router. Esta app te permite controlar funciones como filtros parentales, redes de invitados y priorización del tráfico. También incluye AiProtection, que ofrece protección contra amenazas comunes en línea. El BE9400 es compatible con el sistema de redes en malla AiMesh de ASUS, lo que significa que puedes conectarlo con otros routers de la compañía para ampliar la cobertura en casas más grandes o domicilios de varias plantas.

No se ha facilitado precio para este ASUS TUF Gaming BE9400, pero lo esperamos contenido. Tiene muy buena pinta como candidato a gobernar tu red doméstica, para juegos o cualquier tarea.