Samsung ha anunciado el nuevo tablet Galaxy Tab S10 Lite, un modelo muy interesante para los que buscan la gama media y la mejor relación entre características y precio que la compañía promociona como «un tablet de gran valor para las necesidades diarias».

Samsung presentará en la feria IFA los Galaxy Tab S11, nueva generación de sus tablets más avanzados y la mayor competencia a los iPads Pro, pero antes, ha querido reforzar su oferta con una versión ‘Lite’ de la generación actual. Como suele ser habitual en este tipo de modelos, la idea es rebajar el nivel de algunos componentes para ofrecer un precio más atractivo, pero manteniendo las características esenciales.

Galaxy Tab S10 Lite: valor

El nuevo modelo baja el tamaño de pantalla y la calidad del panel sobre sus hermanos mayores, dejando a un lado el panel AMOLED a favor de un IPS de 10,9 pulgadas, con resolución nativa de 2112 x 1320 píxeles, brillo máximo de 600 nits y frecuencia de actualización de 90 Hz. A destacar que sí se mantiene la compatibilidad con lápices ópticos y en el precio de este modelo se incluye un S Pen de Samsung.

También hay recortes en su motor principal, desde el SoC Dimensity 9300+ a un Samsung Exynos 1380 con ocho núcleos (4 procesadores ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz y 4 procesadores ARM Cortex-A55 a 2 GHz) y una GPU Mali-G68 MP5. Se acompaña de 6 u 8 Gbytes de memoria RAM y 128/256 Gbytes de almacenamiento interno, en ambos casos ampliables con tarjetas microSD de hasta 2 Tbytes.

Cuenta con cámaras trasera y delantera de 8 y 5 MP respectivamente. Soporta conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, y habrá una variante compatible con redes de banda ancha 5G. Su batería es de 8.000 mAh con carga por cable de 25 vatios desde un puerto USB Tipo-C.

El Galaxy Tab S10 Lite preinstala en el lanzamiento la interfaz One UI 7 sobre Android 15, pero tendrá varios años de actualizaciones de sistema operativo y este mismo año recibirá el One UI 8 (Android 16) que Samsung ya está desplegando. Por supuesto, como en todos los dispositivos de movilidad de Samsung actuales, la IA será la protagonista en la experiencia con la tableta, con un botón Galaxy AI dedicado y funciones de software que llegan desde Google como Circle to Search y Handwriting Assist.

Y llega lo mejor: su precio. Se venderá en Europa a partir del 4 de septiembre por 399 euros. Será el modelo de la serie Tab S10 más económico y un contrapunto a los nuevos S11 que veremos anunciados en un par de semanas en la feria IFA de Berlín.