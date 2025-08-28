Noticias
Phison dice que la culpa de que tu SSD no funcione bien en Windows 11 podría ser tuya
Phison ha cerrado el caso de los SSDs que fallaban en Windows 11 de una manera un tanto inesperada, indicando que el culpable podría ser el usuario. Es curioso, porque en su primera investigación la compañía dijo que sus SSDs estaban bien, y que el culpable era el sistema operativo de Microsoft.
Con todo, es cierto que esa conclusión fue fruto de una investigación breve, y no tan extensa como esta última que ha sido la que les ha llevado a poner el punto de mira en el usuario tras realizar más de 2.200 ciclos de pruebas en 4.500 horas, utilizando unidades SSD listadas entre las afectadas con Windows 11 actualizado a la última versión disponible.
Phison ha dicho en un comunicado oficial emitido a varios medios que, tras todas esas horas de pruebas, no ha sido capaz de reproducir esos errores, y que ni sus socios ni sus clientes han reportado problemas relacionados con este fallo en Windows 11. Por esas razones ha decidido mirar hacia los usuarios, aunque de una forma bastante sutil, la verdad sea dicha.
En su comunicado oficial, Phison ha dedicado un apartado final titulado «mejores prácticas para el usuario final», que es precisamente donde sugiere que este podría ser el responsable de esos problemas.
Mirando en ese apartado podemos leer que para tareas que impliquen realizar grandes cargas de trabajo, como ciclos de escritura de varias decenas de gigabytes o descomprimir archivos grandes, recomiendan tener instalado un disipador adecuado para la unidad de almacenamiento. Esto es necesario para mantener unas buenas temperaturas de trabajo, y evitar problemas de estrangulamiento térmico.
Es un buen consejo, pero no conozco ningún caso en el que un SSD haya dejado de funcionar, y de ser reconocido en Windows, por haber sufrido un sobrecalentamiento. En el peor de los casos la unidad SSD ha funcionado muy lenta, pero ha seguido funcionando y no ha dado ningún problema más allá de una notable pérdida de rendimiento.
La verdad es que todo este caso huele bastante mal, sobre todo porque incluso llegó a circular un documento falsificado que culpaba a Phison, contra el que la compañía ya ha decidido tomar medidas legales.
Si estás teniendo problemas con con tu SSD lo mejor que puedes hacer ahora mismo es contactar directamente con el servicio de soporte correspondiente según el fabricante de tu unidad, ya que tanto Microsoft como Phison son incapaces de encontrar un culpable directo. Os recuerdo que desinstalar las últimas actualizaciones, KB5063878 y KB506266, sigue siendo una posible solución.
