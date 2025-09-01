FRITZ! en IFA 2025: un vistazo a las novedades del fabricante alemán

Esta semana da comienzo la IFA 2025, una de las ferias tecnológicas más importantes de Europa. El fabricante alemán FRITZ! nos ha adelantado cuáles serán las novedades más importantes que tiene previsto presentar en dicho evento, y en este artículo las vamos a compartir con vosotros para que las conozcáis unos días antes del inicio de la feria.

La verdad es que tenemos un poco de todo, y esto confirma la apuesta que ha hecho el fabricante alemán por ofrecer un catálogo amplio y completo, donde encontraremos soluciones que se adaptan a las necesidades y al presupuesto de cualquier tipo de usuario, tanto en lo que respecta a soluciones de red como a domótica y telefonía.

FRITZ!Box 6690 Pro: el primer router de cable con Wi-Fi 7 tribanda del mundo

Es una de las grandes estrellas de este año. El FRITZ!Box 6690 Pro es primer router de cable del mundo equipado con Wi-Fi 7 en triple banda, viene con un módem DOCSIS integrado y ofrece soporte completo para hogar inteligente a través de Zigbee y DECT.

La velocidad que puede alcanzar en conexiones Wi-Fi es espectacular, ya que tiene un pico de 12 Gbps, y además es compatible con una gran variedad de dispositivos para una cobertura Wi-Fi perfecta en toda la red.

Este router se dirige a usuarios exigentes que quieran sacar el máximo partido a su conexión a Internet, viene con tecnologías avanzadas de última generación, es compatible con los los estándares Zigbee/Matter y DECT ULE, tiene FRITZ!OS sistema operativo, y cuenta con funciones VPN, control parental y servidor multimedia.

Su arquitectura tribanda distribuye las conexiones de manera óptima: 2 x 2 en la banda de 6 GHz, 4 x 4 en 5 GHz y 2 x 2 en 2,4 GHz, garantizando una buena cobertura Wi-Fi.

Nuevos routers FRITZ! con soporte de fibra óptica hasta 10 Gbps

El fabricante alemán también ha ampliado su catálogo de routers de fibra óptica con nuevos modelos, entre los que destacan los 5690 XGS, 5690 Pro y el próximo 5690. Estos ofrecen el máximo rendimiento en conexiones Wi-Fi (hasta 10 Gbps) y son muy fáciles de utilizar, ya que soportan GPON, AON y XGS-PON.

Entre todos esos modelos destaca el FRITZ!Box 5690 XGS, sobre todo por su soporte para XGS-PON, que le permite alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps con Wi-Fi 7 en configuración 4 x 4 en 5 GHz y 2 x 2 en 2,4 GHz. Toda la gama 5690 ofrece una excelente interoperabilidad con redes de fibra y características premium, que incluyen VPN y funciones de hogar inteligente.

FRITZ!Box 6825 4G: conectividad móvil compacta y Wi-Fi 6

Las redes móviles son muy importantes para los profesionales que están siempre en movimiento, y también para aquellos que quieren contar con una red de respaldo por si falla su conexión principal. FRITZ! es consciente de esta realidad, y por ello ha ampliado su catálogo de soluciones para redes móviles con el FRITZ!Box 6825 4G.

Este es, sin duda, el modelo perfecto para iniciarse en la navegación móvil, porque es un router 4G económico y compacto, porque ofrece internet estable con Wi-Fi 6 y hasta 300 Mbps vía 4G/LTE y 3G, y por que es muy fácil de utilizar, ya que recurre a la alimentación por USB-C y su compatibilidad es internacional.

Más soluciones Wi-Fi 7 y hogar inteligente

La lista de novedades de la marca alemana en IFA 2025 no termina aquí. La compañía también llevará a la feria sus nuevos FRITZ!Box 7630 y 4630, que son más económicos y se dirigen a usuarios con presupuestos más ajustados.

El FRITZ!Box 7630 es una opción ideal para conexiones DSL con supervectoring 35b hasta 300 Mbps, incluye la innovadora tecnología Multi-Link Operation (MLO) y ofrece velocidades de hasta 2.880 Mbps en la banda de 5 GHz.

Por su parte, el FRITZ!Box 4630 está diseñado para usuarios con módem de fibra óptica (ONT), y ofrece Wi-Fi 7 de doble banda con puertos LAN y WAN de 2,5 Gbps. Con él podremos disfrutar juego online con una baja latencia y un buen nivel de rendimiento.

En cuanto a repetidores, destacan los FRITZ!Repeater 1700 y 2700. Ambos son compatibles con Wi-Fi 7, nos permitirán ampliar fácilmente la cobertura de nuestra red Wi-Fi y soportan la tecnología Mesh, así que con ellos podremos crear redes malladas en segundos.

El FRITZ!Repeater 2700, con configuración 4 x 4 en la banda de 5 GHz, alcanza velocidades de hasta 5.760 Mbps, mientras que el 1700 tiene una velocidad pico de 2.880 Mbps con configuración 2 x 2. Ambas soluciones se integrarán también en los FRITZ!Mesh Sets 1700 y 2700, que pueden usarse con cualquier router para mejorar la latencia, velocidad y estabilidad de la red.

Si lo que necesitas es ampliar el alcance de tu red en exteriores tranquilo, que FRITZ! también ha pensado en esto con el FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, un repetidor inalámbrico con certificación IP54 y alimentación Power over Ethernet (PoE), que ofrece conectividad Wi-Fi 6 en cualquier condición climática.

En caso de que quieras llevar la tecnología Wi-Fi 7 tribanda a tu portátil lo tienes muy fácil con el nuevo FRITZ!WLAN Stick 6700, un dispositivo USB que ofrece hasta velocidades de 2,8 Gbps, es compatible con las bandas de 5 y 6 GHz y muy fácil de configurar gracias a la tecnología WPS.

La firma alemana tampoco se ha olvidado de la domótica. Su catálogo de novedades en la IFA 2025 se completa con los nuevos FRITZ!Smart Energy 201, un enchufe inteligente con un diseño renovado, moderno y compacto que se integra perfectamente en la red doméstica mediante DECT. También se presenta el FRITZ!Fon M3, un teléfono DECT que nos permitirá realizar llamadas en HD y que podremos utilizar como control sencillo del hogar inteligente.

Tampoco faltará a la cita FRITZ!OS 8.20, una importante actualización que trae más de 40 mejoras, entre las que destacan la ampliación de datos de ahorro energético, la gestión mejorada de dispositivos Zigbee y Matter, y características que aumentan la fiabilidad, como FRITZ! Failsafe.

Ralf Muntean, Country Manager de AVM en España, ha comentado que:

“IFA 2025 representa para nosotros una oportunidad excepcional de mostrar cómo la innovación europea puede liderar el mercado global de conectividad. En un momento en el que los consumidores europeos buscan alternativas que respeten su privacidad y protejan sus datos, la gama de soluciones FRITZ! se posiciona como la única opción que combina excelencia técnica con valores europeos. Desarrollamos en Europa, para Europa, pero con una visión y ambición global”.