Battlefield 6 no tendrá trazado de rayos, y este es el motivo

Durante la beta de Battlefield 6 pudimos confirmar que el juego está muy bien optimizado, tanto que funciona bien incluso si solo cumplimos con los requisitos mínimos, pero nos quedó una duda importante, ¿tendrá trazado de rayos en su versión final?

Es una pregunta totalmente lógica, al fin y al cabo Battlefield 2042 contaba con trazado de rayos, aunque este se limitaba a mejorar las sombras de contacto, lo que significa que tenía un gran impacto en el rendimiento, pero que la mejora de calidad gráfica que conseguía era muy pequeña, así que en general no valía mucho la pena activarlo.

Christian Buhl, director técnico de Ripple Effect, conocido anteriormente como DICE LA, ha confirmado que el objetivo principal durante el desarrollo de Battlefield 6 fue conseguir un buen nivel de rendimiento a través de una profunda optimización, y que por eso desde el principio no tuvieron en cuenta la posibilidad de utilizar trazado de rayos.

Esto quiere decir que la versión final de Battlefield 6 porque la prioridad de sus desarrolladores ha sido el rendimiento y la optimización. ¿Significa esto que tampoco llegará en futuros parches? Pues eso parece, porque Buhl ha confirmado que no tienen planes de implementar esta tecnología ni a corto ni a medio plazo.

Puede que para alguno esto sea un paso atrás a nivel técnico, pero os puedo confirmar que el nivel gráfico que tiene Battlefield 6 es espectacular, y que a pesar de todo lo que mueve de forma simultánea rinde de maravilla. Comparado con Battlefield 2042 hay una diferencia técnica enorme entre ambos a favor de Battlefield 6, y encima este está mucho mejor optimizado y no tiene los terribles cuellos de botella por CPU del anterior.

Aunque han decidido pasar del trazado de rayos, no se han olvidado de otras tecnologías importantes, como NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XeSS 2, lo que significa que podremos utilizar reescalado inteligente y generación múltiple de fotogramas para mejorar el rendimiento y la fluidez del juego.

El lanzamiento de Battlefield 6 se producirá el 10 de octubre. Para jugarlo en PC necesitarás contar al menos con un procesador Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 2600, 16 GB de RAM, una tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT con 6 GB de VRAM y 55 GB de espacio libre.

Este juego funcionará si tienes un disco duro, pero para no tener problemas con los tiempos de carga y el streaming de assets es muy recomendable utilizar un SSD. Recuerda también que el juego no funcionará si no tienes un chip TPM 2.0 o equivalente, y que debes activar el arranque seguro.