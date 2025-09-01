Team Cherry confirma precio y fecha de Hollow Knight: Silksong

Silksong se aproxima a su esperado lanzamiento y, tras años de especulación, por fin deja de lado las filtraciones para ofrecer datos oficiales. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Team Cherry confirmó que la secuela costará 19,99 € en Europa. La cifra pone fin a los rumores que te contábamos ayer mismo, y refleja una decisión tan sorprendente como coherente: mantener el juego en una franja de precio accesible, pese a la magnitud del proyecto y la expectación acumulada.

El anuncio se suma al que probablemente ha sido el momento más relevante para el juego hasta ahora: su aparición en la Gamescom 2025, donde se presentó un nuevo tráiler acompañado de la confirmación de fecha de lanzamiento. Silksong llegará el próximo 4 de septiembre, con estreno simultáneo en PC, consolas de actual generación y también en la nueva Switch 2, además de estar disponible desde el primer día en Game Pass y de poder jugarse en GeForce Now.

La feria alemana también dejó tras de sí la primera toma de contacto directa con el juego. Algunos asistentes pudieron probar una demostración en Switch 2, destacando tanto la fluidez técnica como el acabado visual. Se habló de compatibilidad con 120 Hz, nuevos enemigos y la agilidad característica de Hornet, la protagonista de esta nueva entrega. Las primeras impresiones refuerzan la idea de que Team Cherry no solo mantiene el legado de Hollow Knight, sino que lo expande en escala y ambición.

Más allá de las sensaciones, el propio estudio ha ido confirmando algunos de los elementos que darán forma al juego completo: un mundo mucho más grande, con múltiples biomas, la presencia de más de 200 enemigos diferentes, alrededor de 40 jefes, un sistema de crafting para herramientas y recursos, un registro de misiones y la ya conocida mecánica de curación mediante seda. Todo ello desarrollado por un equipo pequeño, cuya paciencia y meticulosidad se reflejan en cada detalle revelado.

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September. Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

El impacto de estas novedades no se ha hecho esperar. Tras el anuncio en Gamescom y la confirmación oficial del precio, Hollow Knight alcanzó un nuevo récord de jugadores simultáneos en Steam, con más de 22 000 usuarios activos. Ocho años después del lanzamiento del original, el interés en su secuela demuestra que pocas sagas independientes han logrado sostener tanto tiempo una expectación tan intensa.

El título también ha escalado posiciones en listas de juegos más esperados, situándose en los primeros puestos de rankings internacionales. Medios especializados coinciden en que el largo silencio de Team Cherry, lejos de desgastar el interés, ha contribuido a convertir a Silksong en un fenómeno cultural. Y ahora, con la fecha marcada en el calendario, la espera llega a su tramo final.

Supongo que lo más sorprendente de todo no es solo el precio o la magnitud de los números, sino la coherencia con la que Team Cherry ha trazado su camino. En una industria que suele apresurar anuncios y elevar costes, el estudio ha preferido el silencio paciente y una cifra modesta. Y a pocos días de que Hornet despliegue su aguja por fin en un mundo nuevo, me queda la sensación de que Silksong no solo es un lanzamiento esperado: es también la prueba de que lo artesanal y lo independiente aún pueden marcar la diferencia en el panorama global del videojuego.