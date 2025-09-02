Los requisitos de Lords of the Fallen II se han confirmado con mucha antelación, ya que su lanzamiento no se producirá hasta 2026. Este juego volverá a utilizar el motor gráfico Unreal Engine 5, como la primera entrega, y la verdad es que sus requisitos son bastante más elevados a nivel de tarjeta gráfica, porque el original requería una GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

El motor Unreal Engine 5 es conocido por dar problemas de rendimiento, y por necesitar de un trabajo de optimización importante. Estos problemas estuvieron presentes en Lords of the Fallen desde el momento de su lanzamiento, aunque la cosa mejoró muchísimo con la llegada de la versión 2.0, que corrigió también otros problemas importantes.

Esperamos que la desarrolladora CI Games haya aprendido de los errores que cometió en su momento con la primera entrega, que esos errores no se repitan en Lords of the Fallen II y que este juego llegue al mercado debidamente optimizado.

Requisitos mínimos de Lords of the Fallen II

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 (6 núcleos).

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700.

Con estos requisitos el juego debería funcionar en calidad baja y resolución 1080p a 30 FPS.

Requisitos recomendados de Lords of the Fallen II

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600 (6 núcleos y 12 hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT.

Esta configuración será suficiente para jugar en 1440p con calidad alta y 60 FPS. También debería permitirnos jugar en 4K con calidad alta a 30 FPS.

Para poder jugar en 1080p con calidad alta y mantener 60 FPS en principio debería bastar con una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600. Tened en cuenta que el nivel de calidad alta no es el más alto posible, por encima de este estaría el nivel de calidad ultra, que en Lords of the Fallen no marcaba una gran diferencia pero afectaba mucho al rendimiento.

Lords of the Fallen II llegará en 2026 a PC, Xbox Series S, Xbox Series X y PS5. En PC será exclusivo de la Epic Games Store, aunque no sabemos todavía si dicha exclusiva será temporal o si será permanente. El primero llegó a Steam, así que lo más probable es que se trate de una exclusiva temporal, y que dure entre seis meses y un año.