AGON PRO AG276UZD, imbatible en calidad-precio

El monitor AGON PRO AG276UZD es uno de los últimos modelos que ha presentado AOC, una marca muy conocida en el sector, y muy valorada por la buena relación calidad-precio que suelen tener sus monitores.

Este monitor tiene todo lo que cualquier amante del gaming puede llegar a desear, y lo mejor es que su precio es tan competitivo que lo convierte directamente en una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente dentro de su gama.

¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, que te vamos a contar al detalle todo lo que debes saber, y todo lo que ofrece este monitor, que se puede comprar por 949,90 euros.

AGON PRO AG276UZD: 4K y panel QD-OLED de última generación

La gran estrella de este monitor es su panel, un QD-OLED de última generación con un tamaño de 26,5 pulgadas y resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles). Esa resolución equivale a 8,29 millones de píxeles, lo que se traduce en una alta densidad de píxeles por pulgadas.

El panel QD-OLED consigue crear unos negros puros, y ofrece un contraste y una riqueza del color sobresalientes. Esto, unido a la alta densidad de píxeles por pulgada que tenemos en este modelo, significa que con este monitor disfrutaremos de una calidad de imagen excepcional.

El AGON PRO AG276UZD reproduce un 99,3% del espacio de color DCI-P3, y el 96,5% del espacio de color Adobe RGB, lo que significa que es un modelo que no solo nos permitirá disfrutar de una experiencia perfecta en juegos y contenidos multimedia, sino que también podemos utilizarlo para realizar trabajos de edición de fotografía y vídeo, y para creación de contenidos.

Este panel consigue ángulos de visión perfectos en 178 grados, y cuenta con funciones de cuidado del panel OLED para maximizar su vida útil y evitar que puedan aparecer problemas de persistencia de la imagen, algo que es muy importante para mantener el panel en buen estado durante muchos años.

Compatible con G-SYNC y tasa de refresco de 240 Hz

Si lo tuyo es jugar y te preocupa el rendimiento en juegos tranquilo, porque como dijimos al principio del artículo este monitor lo tiene todo. Es compatible con G-SYNC, una tecnología que nos permite liberarnos para siempre de los problemas de stuttering (tartamudeo de la imagen) y del tearing (ruptura de la imagen).

Tus juegos favoritos funcionarán con total fluidez, y su tasa de refresco de 240 Hz hace que sea un compañero ideal para PCs de gama alta configurados con tarjetas gráficas potentes, y compatibles con generación de fotogramas, como las GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090.

Por ejemplo, con este monitor podrás aprovechar los más de 200 FPS que consigue una GeForce RTX 5080 en Alan Wake 2 con calidad máxima y 4K, utilizando DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas, ya que puede refrescar la imagen hasta 240 veces en un segundo.

Adiós al ghosting y certificación HDR400

Una buena calidad de imagen, y una alta tasa de refresco, son dos de las cosas más importantes que debe tener un buen monitor, pero si hablamos de un modelo para gaming el tiempo de respuesta es fundamental. Un tiempo de respuesta elevado supone un retraso notable en el cambio de color de los píxeles, y esto puede producir ghosting.

El AGON PRO AG276UZD tiene un tiempo de respuesta de solo 0,03 milisegundos, lo que significa que no tendremos que preocuparnos por el ghosting, ni siquiera en juegos con acción frenética y movimientos rápidos de cámara.

Si eres de los que quiere disfrutar de la mejor ambientación te alegrarás al descubrir que este modelo tiene también certificación HDR400 Trueblack, una tecnología que marca la diferencia en juegos con zonas donde se produce un contraste muy marcado a nivel de iluminación. Resident Evil 4 Remake es sin duda un buen ejemplo.

Ergonomía y conectividad a la última

No todos los escritorios son iguales, y no todos tenemos las mismas preferencias. Por esa razón es importante que podamos adaptar nuestro monitor a nuestras necesidades, y el AGON PRO AG276UZD cumple a la perfección con este requisito, ya que es regulable en altura, inclinación, giro y orientación.

A nivel de conectividad este modelo está a la última. Cuenta con dos puertos HDMI 2.1, un conector Display Port 2.1 compatible con UHBR 20 (ancho de banda de 80 Gbps) y un puerto USB Type-C con alimentación de hasta 65 vatios. El conector DisplayPort 2.1 nos garantiza que podremos aprovechar esa configuración de resolución 4K y 240 Hz de tasa de refresco sin ningún problema.

Además, el monitor incluye unos altavoces duales de 5 vatios de potencia, perfectos para uso diario sin necesidad de recurrir a soluciones externas o cuando no queremos utilizar auriculares.

El AGON PRO AG276UZD está disponible desde el pasado mes de junio, y como dijimos al principio del artículo se puede comprar por 949,90 euros, un precio excelente para lo que ofrece.

Contenido elaborado en colaboración con AOC.