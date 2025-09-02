Xbox Next será más cara que PS6, pero más potente

Microsoft va a cambiar su estrategia con Xbox Next, y estos cambios van a afectar tanto al rendimiento de la consola como a su precio de venta. Hace poco os contamos que esta nueva consola va a utilizar la APU Magnus de AMD, y vimos que esta nueva solución va a ser muy potente, y también muy grande a nivel de silicio.

Una APU más potente, más compleja y más grande es más difícil de fabricar, y también más cara. Esto quiere decir que Xbox Next podría ser mucho más potente que PS6, pero sus costes de producción también serán mayores, lo que sin duda acabaría afectando a su precio de venta, y la convertiría en un sistema mucho más caro que la consola de Sony.

Otra cosa importante que podría incrementar el precio de venta de Xbox Next es el modelo de distribución de los juegos. Esta consola cambiará por completo el enfoque de Xbox Series S y Series X, y será compatible con las principales plataformas de distribución de juegos en formato digital, incluyendo Steam, Epic Games Store y Good Old Games.

¿Por qué afectará esto al precio de venta de la consola? Porque Microsoft va a perder una parte importante de los ingresos obtenidos por los juegos de Xbox Next vendidos a través de esas plataformas, debido a la comisión por venta que estas se quedan. En Steam, por ejemplo, la comisión es del 30%.

Los altos costes del hardware de Xbox Next, y esas comisiones a terceros por juego vendido, son los dos grandes factores que podrían obligar a Microsoft a lanzar esta consola con un precio de venta mucho más alto que el de su rival directo, PS6.

Todavía no tenemos datos concretos, pero podemos dar por hecho que el precio de PS6 va a ser más alto que el de PS5, y hacer una estimación partiendo de esa lógica. Si esta consola llega al mercado con un precio de 600 dólares, una cifra que no sería ninguna locura, entonces el precio de Xbox Next podría ser de 700 o incluso de 800 dólares.

No hay duda de que 800 dólares es mucho dinero por una consola, pero al tratarse de una nueva generación cargada de mejoras a nivel de hardware, más potente que PS6 y equipada con nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming, puede que esta acabe encontrando su hueco en el mercado a pesar de su alto precio.

Otra cosa importante que hay que señalar, antes de terminar, es que si la diferencia de potencia entre Xbox Next y PS6 acaba siendo tan grande como indican los rumores puede que la primera esté más al nivel de una futura PS6 Pro, algo que ya ocurrió con Xbox Series X, que tiene una GPU con 3.328 shaders, superior a los 2.304 shaders de la GPU de PS5 pero inferior a los 3.840 shaders de la GPU de PS5 Pro.