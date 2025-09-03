Resident Evil Requiem podría llegar a PS4 y Nintendo Switch 2

Cuando Capcom anunció Resident Evil Requiem dejó claro que este juego sería exclusivo de la generación actual de consolas, y que solo llegará a PS5, Xbox Series S-Series X y PC. Sin embargo, una nueva información que procede de un insider bastante fiable, Dusk Golem, asegura que también veremos una versión del juego para PS4 y Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem utiliza el motor gráfico RE Engine. Este motor gráfico es conocido por ser altamente escalable, y por facilitar adaptaciones con cambios bastante profundos a nivel técnico en función del hardware de cada plataforma. Esta flexibilidad sería la clave que haría posible esa versión para ambas consolas.

Según el insider es un tema que ha podido hablar con varias personas, y aunque no ha sido confirmado por Capcom es algo que Dusk Golem da por seguro. No se atreve a dar una fecha de lanzamiento de esa versión para PS4 y Nintendo Switch 2, pero dice que es probable que no llegue al mismo tiempo que la versión para PS5, Xbox Series S-X y PC, y que se lanzará más tarde.

Resident Evil Requiem en PS4 y Nintendo Switch 2, pero con sacrificios

Nintendo Switch 2 es menos potente que Xbox Series S, y si la comparamos con Xbox Series X y PS5 la diferencia se hace todavía más grande. Con PS4 la cosa es aún peor, porque esta consola tiene un disco duro que apenas llega a los 100 MB/s en velocidad de lectura, y su GPU no es compatible con tecnologías avanzadas que se utilizan en juegos actuales.

Con esto en mente, está claro que la versión de Resident Evil Requiem para PS4 y Nintendo Switch 2 será inferior a la versión de Xbox Series S-Series X, PS5 y PC, que tendrá escenarios muy amplios y trazado de rayos (esto último solo se ha confirmado en PC). Mantendrá el motor gráfico RE Engine, pero utilizará tecnologías diferentes, se moverá a una resolución inferior y tendrá un nivel de calidad gráfica que en general será mucho más bajo.

Este caso me recuerda bastante a lo que ocurrió en su momento con Resident Evil 4 en su versión para PS2. Esta versión fue un port «milagroso», sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de potencia que había entre esta consola y GameCube. A pesar de todo Capcom fue capaz de mantener la misma base que vimos en el juego para GameCube, pero tecnológicamente estaba muy por debajo, y su acabado gráfico era muy inferior.

Otras fuentes han aprovechado para decir que tienen constancia de que habrá una versión para Nintendo Switch 2, pero que no sabe nada de una posible versión para PS4. La verdad es que tiene sentido, sobre todo porque aún hay decenas de millones de jugadores que tienen una PS4, y porque a Capcom le interesa vender la mayor cantidad posible de juegos.