ASUS anuncia los monitores TUF Gaming Series Five

ASUS ha anunciado en el marco del IFA 2025 los nuevos monitores TUF Gaming Series Five. La serie está compuesta de más de 20 modelos enfocados a juegos PC, con tamaños de pantalla que van desde las 24 a las 34 pulgadas de diagonal, con resoluciones nativas FHD, QHD o WQHD y distintas especificaciones en tasas de refresco y tiempos de respuesta para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.

ASUS ha destacado dos de estos modelos como muestra de las posibilidades de una serie TUF Gaming Series Five que -un escalón por debajo de los impresionantes monitores ROG– puede alcanzar frecuencias de actualización de hasta 300 Hz, incluyen funciones de inteligencia artificial (Gaming AI), amplios soportes para las gamas de color principales, sincronización adaptativa o facilidades para controlar los parámetros de los monitores con el DisplayWidget Center.

El VG27AQML5A es seguramente el buque insignia de la serie. Monta un panel Fast IPS de 27 pulgadas de diagonal, resolución nativa de de 2560 x 1440 píxeles, tasa de refresco de 300 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms GtG. El panel tiene un contraste ligeramente superior al tradicional (IPS 1300:1) y ofrece soporte para el 95% del espacio de color DCI-P3. Es compatible con las tecnologías de sincronización AMD FreeSync Premium y también el G-Sync de NVIDIA.

El VG34WQML5A es el segundo modelo destacado por ASUS de la serie TUF Gaming Series Five. Aquí se utiliza un panel VA de 34 pulgadas con una resolución nativa de pantalla de 3440 x 1440 píxeles. Está diseñado para ofrecer una experiencia más inmersiva gracias a su formato panorámico y la curvatura de 1500R. El monitor puede aumentar la frecuencia de actualización hasta los 250 Hz y también ofrece un tiempo de respuesta GtG de 1 ms, compatibilidad con HDR10, cobertura del espacio de color DCI-P3 del 95 % y compatibilidad con AMD FreeSync Premium.

Ambos monitores ofrecen un soporte ergonómico para diversos ajustes como la altura, inclinación o giro e incluyen dos altavoces integrados de 2 W para mayor comodidad. Están equipados con diversas funciones de mejora de imagen como la tecnología Trace-Free, la tecnología GameFast Input, Shadow Boost y Ultra-Low Motion Blur. En cuanto a conectividad, están equipados con puertos Display Port 1.4 y HDMI 2.1, además de un puerto USB dedicado para la conexión de periféricos.

Los precios de los monitores TUF Gaming Series Five serán competitivos, teniendo en cuenta que los dos modelos citados como la punta de lanza de la serie cuestan 409 y 459 euros, respectivamente. Ambos han comenzado a distribuirse en Europa y estarán disponibles en el portal web de ASUS y en el canal minorista.