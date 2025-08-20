ASUS ROG ha aprovechado el marco de la feria de juegos Gamescom 2025 para ampliar su línea de hardware, destacando la presentación del monitor OLED más rápido del mundo.

La Gamescom, la feria de juegos que ha comenzado a celebrarse en Colonia, no solo estrena videojuegos y suele ser un sitio ideal para presentar novedades en hardware, como vimos en otro de los anuncios previos con las mejoras en GeForce Now y la subida de nivel gracias a la RTX 5080. Los monitores son un periférico clave y la elitista marca de hardware de la firma taiwanesa ha presentado novedades muy interesantes.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W, el monitor OLED más rápido

El panel es el componente más importante de todo monitor y ASUS está de estreno absoluto, ya que monta el más rápido del mercado con tecnología OLED. Se trata del ‘tandem OLED’ de cuarta generación que ha creado LG Display y que ya vimos en el GIGABYTE MO27Q28G. Entre sus ventajas, se incluye un 15% de aumento de brillo máximo, un 25% más de amplitud de color y una vida útil del panel un 60% superior en comparación con los monitores WOLED de la generación anterior.

Y el más rápido… Su tasa de refresco nativa de 540 Hz lo convierte en el OLED más rápido del mercado. Pero hay más, porque su modo dual permite reducir la resolución QHD a un HD (720p) que ofrece hasta 720 Hz de frecuencia de actualización. En ambos casos su tiempo de respuesta es de 0,03 ms. Definitivamente, OLED ya ofrece altísimas prestaciones junto a la calidad de imagen.

El monitor tiene un tamaño de 26,5 pulgadas y la resolución nativa reseñada, QHD de 2560 x 1440 píxeles. Su brillo máximo es de 1500 nits en modo de alto rango dinámico (soporta el estándar HDR True Black 500), un soporte a la gama de color DCI-P3 del 99,5% y un color real de 10 bits.

El PG27AQWP-W también estrena conectividad de altas prestaciones, incluyendo el DisplayPort 2.1a UHBR20 con ancho de banda completo de 80 Gbps y HDMI 2.1. Cuenta con un soporte resistente y ergonómico para ajustes en altura, giro e inclinación y todo ello se sirve en un elegante acabado plateado y un panel trasero semitransparente que le confiere una estética que va a destacar en cualquier escritorio.

No falta el hub de puertos USB y las tecnologías que ASUS ROG incluye en monitores, incluyendo la de protección del panel OLED. La novedad aquí es el sensor de proximidad Neo de la suite OLED Care Pro que detecta con precisión la distancia del usuario al monitor y cambia a una imagen negra para evitar el quemado del panel cuando el usuario se aleja, restaurando instantáneamente el contenido en pantalla cuando el usuario regresa. El precio de venta estimado será de 699 dólares.

ROG Strix OLED XG27AQWMG

ASUS ha presentado un segundo modelo que rebaja la velocidad en frecuencia de actualización a 280 Hz, pero monta el mismo tipo de panel (el tandem OLED de cuarta generación fabricado por LG Display) y sus mejoras en brillo, contraste y gama de color.

Ofrece el mismo tamaño de 26,5 pulgadas de diagonal y también su resolución nativa QHD, además del color real de 10 bits, soporte a la gama de color DCI-P3 del 99,5% y un Delta E<2 que además de juegos lo habilitará para tareas de creación. Dispone de entradas DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, un concentrador USB y una base con tamaño reducido para no ocupar espacio, regulable en altura, inclinación y giro.