NVIDIA arrasa en venta de tarjetas gráficas dedicadas

NVIDIA alcanzó un nuevo récord de participación en el mercado de las tarjetas gráficas dedicadas con una cuota en el segundo trimestre de 2025 realmente increíble: el 94%. El resto está ocupado por AMD (6%), ya que la cuota de Intel es meramente testimonial y no alcanza ni el 1% del total.

Los últimos resultados financieros de NVIDIA ya apuntaban a un trimestre extraordinario, con récord absoluto de ingresos (46.700 millones de dólares). Hay que decir que el 88% de los mismos correspondían a ingresos por hardware para centros de datos. Y es que el gigante verde, convertido en la primera empresa mundial por capitalización de mercado, es la gran triunfadora en la desaforada carrera por la inteligencia artificial.

Aunque los ingresos por chips cliente (especialmente por las tarjetas gráficas para juegos) no alcanzan hoy ni el 10% del total de ingresos, sumaron 4.300 millones de dólares, para un aumento interanual del 49%. En cuanto a visualización profesional, los ingresos también aumentaron un 32%.

No hay competencia en tarjetas gráficas dedicadas

Con esos datos, no sorprende que NVIDIA siga liderando el mercado de las dedicadas, si bien nadie esperaba el espectacular dato del 94% de cuota que le asigna un informe de la firma de análisis Jon Peddie Research. No recordamos que ninguna otra compañía de hardware haya alcanzado este dato en ningún segmento.

El gigante verde está haciendo valer el lanzamiento de la nueva generación de gráficas con arquitectura ‘Blackwell’ y una serie RTX 5000 completísima que se está vendiendo realmente bien (especialmente en la gama media) en un segmento de juegos con ingresos récord. La llegada de la ‘Vuelta al Cole’ y la próxima temporada navideña apunta a que NVIDIA no dejará espacio para casi nadie más.

AMD, que camina con paso firme en procesadores, ocupando cuota de mercado frente a Intel, no es capaz de rivalizar con NVIDIA en gráficas y es una lástima porque nos estamos quedando sin competencia con lo que ello supone de aumento de precios y monopolio. Las nuevas Radeon RX 10000 apuntan muy bien, pero no llegarán al menos hasta la primavera de 2026.

El tercero en discordia, Intel, ni está ni se le espera. Aunque está pendiente el lanzamiento de una versión más potente de ‘Battlemage’ no esperamos que varíe para nada el segmento de tarjetas gráficas dedicadas. Intel tiene problemas más graves que resolver…

Otros datos

El informa de JPR también señaló que los recientes aranceles impuestos por EE. UU. han provocado una especie de pánico en el mercado, con un aumento de precios de las gráficas de gama alta. Las GPU de gama baja y media aún se pueden comprar a precios más razonables y todo indica que los precios deben bajar a los recomendados por los fabricantes.

El consultor destacó en sus previsiones que las GPU discretas alcanzarán una base instalada de 163 millones de unidades en 2028 y con ello, el 87 % de los PCs de sobremesa contarán con una tarjeta gráfica dedicada, a medida que sigue creciendo la demanda de chips de alto rendimiento para juegos, cargas de trabajo para visualización profesional y el desarrollo de la IA local en la que NVIDIA ha encontrado otro filón.