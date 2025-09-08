Los requisitos de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se publicaron originalmente en 2019. Mucho ha llovido desde entonces, y este juego sufrió un reinicio completo en su desarrollo que lo llevó a abandonar a la generación anterior de consolas, un cambio muy importante que como habréis podido imaginar ha afectado a sus requisitos en PC.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 no llegará a Xbox One y PS4, como estaba previsto en su primera versión. Solo llegará a la generación actual de consolas, PS5 y Xbox Series S-Series X, y a PC. De momento no habrá versión para Nintendo Switch 2, pero esto no quiere decir que no pueda acabar llegando más adelante.

Paradox Interactive y The Chinese Room han publicado los nuevos requisitos de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, y como esperábamos son mucho más altos que los del juego que estuvo en desarrollo en 2019. Este título utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, así que podemos esperar una importante dependencia de la GPU.

Requisitos mínimos de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-8350K o AMD Ryzen 3 3300X. La equivalencia no es correcta, lo más cercano al Ryzen es un Intel Core i3-10100F.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB, Radeon RX 480 de 8 GB, Intel Arc A580 o Radeon 780M. La Intel Arc A580 no es una equivalencia correcta, lo más cercano a la Radeon RX 480 sería una Intel Arc A380.

DirectX 12.

30 GB de espacio libre. No se exige SSD.

Con esta configuración el juego se moverá a 30 FPS en 1080p con calidad baja.

Requisitos recomendados

Windows 11.

Procesador Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 5600X. La equivalencia no es correcta, lo más cercano al Ryzen es un Intel Core i5-12400F.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6700 XT.

DirectX 12.

30 GB de espacio libre. No se exige SSD.

Cumplir estos requisitos debería ser suficiente para jugar a 60 FPS en 1080p y calidad alta o máxima, dependiendo de la optimización general del juego.

El lanzamiento de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se producirá el 21 de octubre. Es una buena noticia para los fans de la franquicia, porque este juego ha sufrido muchos retrasos y ha entrado en muchas ocasiones en lo que se conoce como «desarrollo infernal», una fase que en muchas ocasiones suele acabar con una cancelación irreversible.

La versión que se estaba desarrollando originalmente contaba con trazado de rayos, una tecnología que no estará presente en la versión final de 2025. NVIDIA ha confirmado que podremos utilizar DLSS 4 y multigeneración de fotogramas, y ha mostrado en un vídeo la mejora de rendimiento que ofrecerán ambas tecnologías.