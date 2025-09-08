Microsoft prepara el lanzamiento de Windows 11 25H2

Microsoft está preparando el lanzamiento de Windows 11 25H2, una nueva actualización anual para este conocido sistema operativo que no tendrá el mismo impacto que otras actualizaciones anteriores, ya que no traerá cambios tan importantes y quedará como una puesta al día de menor calado.

Esto puede que tenga un lado positivo, y es que al traer menos cambios importantes también debería ser menos propensa a dar errores y fallos graves, algo que Microsoft necesita urgentemente tras el fiasco que fue la actualización 24H2, una de las peores actualizaciones que ha recibido hasta la fecha un sistema operativo Windows.

Eso es precisamente lo que necesita Microsoft, una actualización anual con menos cambios, pero que llegue al usuario bien terminada, estable y sin fallos graves. Algo menos emocionante a nivel de mejoras y de funciones, pero que consiga devolver a los usuarios esa tranquilidad y esa confianza que les arrebató la actualización 24H2.

Según Microsoft, la ISO para instalar Windows 11 25H2 ha sufrido un pequeño retraso, pero estará disponible muy pronto. Esto quiere decir que no debería tardar más de unas semanas en llegar, lo que nos llevaría a mediados de septiembre. La ISO va a tener un peso considerable, pero la instalación de esta actualización a través de Windows Update será mucho más rápida y ligera.

Si todo va bien, y si no se identifica ningún problema de última hora, el lanzamiento de Windows 11 25H2 en su versión final debería producirse en octubre. Su despliegue será gradual y lento, como ocurre con todas las actualizaciones anuales, y poco a poco se irá ampliando a un número cada vez mayor de equipos, siempre que no surjan problemas.

Esta estrategia de Microsoft tiene como objetivo evitar los problemas que podrían surgir si la actualización se despliega de forma general, y justo en ese momento se identifica un problema grave que no había sido resuelto. Ese problema afectaría a muchos usuarios. Con un despliegue gradual el impacto sería mucho menor, se resolvería ese problema, y se continuaría poco a poco con el despliegue de la actualización.

Parece que la novedad más importante que traerá Windows 11 25H2 será una mejora considerable del rendimiento. En esa dirección apuntaban las últimas informaciones que tuvimos la oportunidad de ver, como ya os contamos en su momento en este artículo. No sería la primera vez que Microsoft habla de mejorar el rendimiento y que al final nos encontramos con una mejora casi imperceptible, así que es mejor controlar nuestras expectativas.