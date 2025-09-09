Ya puedes activar AMD FSR 4 en todos los juegos DirectX 12 con FSR 3.1

AMD ha lanzado los drivers Adrenalin 25.9.1, una actualización muy importante porque implementa el soporte de FSR 4 en todos los juegos basados en DirectX 12 que cuentan con FSR 3.1. Estos drivers son compatibles con todas las gráficas de AMD basadas en la arquitectura RDNA de primera generación y superiores.

Este es un movimiento muy inteligente por parte de AMD, porque le permite ampliar el soporte en juegos de una de sus tecnologías más importantes. FSR 4 es un reescalado inteligente que utiliza algoritmos de IA y aceleración por hardware para mejorar la calidad de la imagen. Como ya os contamos en su momento, ofrece una calidad de imagen muy superior comparado con FSR 3.1, pero solo es compatible con las Radeon RX 9000.

Tras el lanzamiento de los drivers Adrenalin 25.9.1 la lista de juegos con FSR 4 asciende ya a 85, entre los que se encuentran nombres tan importantes como F1 25, Mafia The Old Country, Hell is Us, Call of Duty Warzone, The Elder Scrolls Oblivion Remastered, The Alters y Lies of P. Esta lista se irá ampliando en un futuro, como habréis podido imaginar.

Estos nuevos drivers también son importantes porque traen soporte oficial de dos nuevos lanzamientos, Borderlands 4 y Hell is Us, y porque resuelven diversos errores que encontraréis listados en la web oficial de AMD. También traen algunos errores que AMD ha listado como «conocidos», y que se espera que sean resueltos en próximos drivers.

Si no tienes una tarjeta gráfica Radeon RX 5000 (RDNA) o superior, no podrás actualizar tus drivers, porque estos no son compatibles con generaciones anteriores, como las Radeon RX Vega y todas las que están basadas en la arquitectura GCN 5.0 y anteriores.

AMD todavía tiene trabajo por delante con el soporte de FSR 4 en juegos, pero el arranque de esta tecnología está siendo bastante mejor que el de las generaciones anteriores. Ahora mismo tenemos casi 100 juegos compatibles con esta tecnología, un número que sigue creciendo de forma gradual, lo que confirma que AMD está haciendo los deberes.

Si estás dudando entre comprar una tarjeta gráfica Radeon RX 7000 o hacerte con una Radeon RX 9000 tenlo claro, es mejor que te decantes por una Radeon RX 9000, ya que tienen un rendimiento superior en trazado de rayos y son las únicas compatibles con FSR 4, una tecnología de valor que marca una gran diferencia, como ocurrió en su momento con NVIDIA DLSS 2.