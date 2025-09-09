FRITZ!WLAN Stick 6700: Wi-Fi 7 en cualquier equipo a través de USB

El FRITZ!WLAN Stick 6700 fue uno de los productos más importantes que presentó la compañía alemana durante la IFA 2025. Se trata de una unidad USB que que nos permite disfrutar de una conexión Wi-Fi 7 de alto rendimiento en cualquier dispositivo basado en Windows que cuente un puerto USB Type-A.

Los adaptadores Wi-Fi por USB son muy fáciles de utilizar, y totalmente seguros. En el caso del FRITZ!WLAN Stick 6700 contamos, además, con todas las garantías de la marca alemana FRITZ!, y con una integración perfecta tanto si tenemos una red basada en un router FRITZ!Box como si utilizamos un router de otra marca.

Especificaciones del FRITZ!WLAN Stick 6700

Compatible con portátiles y PCs basados en Windows.

Configuración triple banda Wi-Fi (2×2) compatible con las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Velocidad máxima en las bandas de 5 GHz y 6 GHz: 2.880 Mbps.

Velocidad máxima en la banda de 2,4 GHz: 688 Mbps (Wi-Fi 6).

Compatible con cualquier router.

El FRITZ!WLAN Stick 6700 funciona como cualquier otro adaptador Wi-Fi por USB, lo que significa que solo tendremos que insertarlo en un puerto USB de nuestro equipo y conectarlo al router, utilizando para ello el nombre de red y la contraseña de nuestra red Wi-Fi, o recurriendo a la tecnología WPS. Es un proceso muy sencillo, que normalmente no lleva más de unos minutos.

Una vez conectados, disfrutaremos de todas las ventajas que ofrece el estándar Wi-Fi 7 en nuestro PC o portátil, sin tener que cambiar la tarjeta de red y sin tener que entrar en complicadas configuraciones. Es importante que tengáis en cuenta que para sacarle el máximo partido a este adaptador deberemos conectarlo a un puerto USB 3.0, ya que este alcanza velocidades de hasta 4.800 Mbps.

Si lo conectamos a un puerto USB 2.0 tendremos un cuello de botella provocado por este conector, ya que solo es capaz de alcanzar una velocidad de entre 280 y 480 Mbps. Mucho cuidado con esto, porque como podéis ver por los números que hemos dado la diferencia de rendimiento es enorme, y tendríamos una gran pérdida de velocidad utilizando el puerto USB 2.0.

Si tenemos un router FRITZ!Box el FRITZ!WLAN Stick 6700 se integrará a la perfección con él, y podremos verlo y realizar ajustes de configuración a través del sistema operativo FRITZ!OS de nuestro router.

AVM todavía no ha dado detalles sobre el precio y la fecha de lanzamiento del FRITZ!WLAN Stick 6700, pero estaremos atentos para compartir con vosotros cualquier nueva información que tengamos en este sentido.