Una SSD de Raspberry Pi con 1 TB de capacidad acaba de llegar al mercado como parte de la nueva oferta de accesorios propios que han lanzado los responsables del proyecto que lidera el sector de computadoras de placa base única (SBC).

La Fundación británica sin ánimo de lucro responsable de Raspberry Pi, dejó atrás hace tiempo el objetivo inicial de promocionar la enseñanza de informática a los escolares y su enfoque ha cambiado. Tras vender decenas de millones de unidades, este desarrollo se usa en innumerables proyectos, tanto personales como profesionales, comerciales, industriales y sistema educativo.

Además de las nuevas versiones de la placa (la última la Raspberry Pi 5) el proyecto ha ido lanzando componentes y accesorios propios que han añadido mayores posibilidades, desde incluirla en un teclado a lanzar una pantalla táctil, pasando por su propio chasis o distintos refrigeradores.

SSD de Raspberry Pi con 1 TB

Los SSD son considerablemente más rápidos que las tarjetas microSD que se usan habitualmente con los dispositivos Raspberry Pi. Para quienes buscan el máximo rendimiento en aplicaciones con uso intensivo de E/S, lo óptimo es arrancar y ejecutar el sistema operativo desde una unidad de estado sólido.

La unidad propia se conecta a la interfaz PCIe 3.0 de la Raspberry y necesita un adaptador M.2 compatible con Raspberry Pi 5, como el Raspberry Pi M.2 HAT+. Está disponible en capacidades de 256 GB, 512 GB y 1 Tbyte y precios económicos que van desde 30 a 70 euros.

La Fundación también ha presentado otros accesorios como las tarjetas microSD oficiales. Están disponibles en capacidades de 32 GB, 64 GB, 128 GB y 256 GB, y se pueden entregar precargadas con el sistema operativo Raspberry Pi OS.

Raspberry Pi Bumper es otro de los nuevos accesorios. Se trata de un parachoques de protección minimalista pero efectiva, fabricado en silicona flexible que se ajusta a la parte inferior y los laterales de la placa de la Raspberry Pi 5 como medida de protección contra golpes, caídas o manipulación.

Finalmente, tenemos el Raspberry Pi Active Cooler para los que le meten caña a la placa. Es una solución de refrigeración con clip para la Raspberry Pi 5, que combina un disipador de aluminio con un ventilador con control de temperatura para mantener a raya las temperaturas de la placa, incluso con cargas pesadas.

Una ampliación de la oferta de componentes y accesorios siempre interesante para una computadora de placa base única que disfrutamos millones de usuarios para un número incontable de proyectos.