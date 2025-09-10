Apple presenta los AirPods Pro 3 renovados por dentro y por fuera

Los AirPods Pro 3 han sido la guinda del espectacular evento de Apple donde han presentado las nuevas generaciones de smartphones, iPhone 17, y los relojes inteligentes Watch. Y, cuidado, porque los nuevos auriculares inalámbricos han brillado con luz propia y serán uno de los rivales a batir en periféricos de sonido.

Habían pasado ya tres años desde que Apple presentara la segunda versión de los AirPods Pro y la verdad es que la tercera generación estaba en todas las quinielas. Y no han defraudado. Apple ha renovado todos sus apartados, desde el propio diseño de los auriculares al estuche de carga, además de las mejoras en audio, cancelación de ruido, funciones de IA y el estreno de la frecuencia cardíaca como novedad absoluta en la serie.

Cómo son los AirPods Pro 3

El diseño de los auriculares (por dentro y por fuera) ha sido un punto clave de la renovación. Y es que en este tipo de wearables la comodidad y seguridad de uso es primordial para conseguir la mejor experiencia de uso. Apple dice que el diseño se ha apoyado en más de 10.000 escáneres de orejas, más de 100.000 horas de investigación con usuarios y en un enorme conjunto de datos formado por más de 300 millones de puntos para conseguir que la ergonomía llegue a un mayor número de usuarios. A ello ayudará las nuevas almohadillas con infusión de espuma que ahora están disponibles en cinco tamaños, mientras que la certificación IP57 los hace resistentes al sudor y al agua.

El sonido es otro de los apartados mejorados gracias a los nuevos controladores de 10,7 mm con arquitectura acústica multipuerto renovada, que controlan el flujo de aire que lleva el sonido hasta el oído. Usan una ecualización adaptativa de última generación para transformar la respuesta de los graves, amplificar la escena sonora y aportar claridad vocal en todos los escenarios de uso, música, contenido multimedia o llamadas. Por supuesto, soportan cancelación activa de ruido (ANC) y aquí Apple dice que son «los mejores auriculares in-ear inalámbricos del mundo» gracias a los micrófonos de ruido ultrabajo, el audio computacional avanzado y las nuevas almohadillas.

Cada vez más usuarios usan auriculares inalámbricos para actividades físicas y Apple ha pensado en ellos al incluir la función de frecuencia cardíaca, novedad absoluta en la serie AirPods, si bien ya se habían incorporado a los Beats PowerBeats Pro 2. Para ello se ha incorporado un sensor de fotopletismografía (PPG) a medida, que emite 256 pulsos de luz infrarroja invisible por segundo para medir la absorción de la luz en el flujo sanguíneo. Combinado con el acelerómetro, el giroscopio, el GPS y el nuevo modelo de aprendizaje automático incorporado, permite a los usuarios realizar hasta 50 tipos de entrenamientos y si están suscritos al Apple Firness+ ver las métricas de rendimiento en tiempo real.

Todas estas mejoras, incluyendo funciones de IA como la capacidad de traducción en vivo que llega desde Apple Intelligence, vienen acompañadas de una mejor duración de batería. Apple asegura que los auriculares tendrán una autonomía de hasta ocho horas escuchando música con cancelación activa de ruido (ANC) y hasta 10 horas en modo de transparencia con el modo de audífono activado.

Disponibilidad y precio

Los AirPods Pro 3 ya se pueden reservar en más de 50 países (España incluida) para entrega a partir del 19 de septiembre y con precio oficial de 249 euros. Para tener acceso a todas sus funcionalidades tendrán que ser enlazados a un dispositivo Apple con la última versión del sistema operativo. Como promoción de lanzamiento, Apple incluye tres meses gratuitos de los servicios Apple Music y Apple Fitness+ con la compra de sus auriculares inalámbricos.

Más información y compra de los AirPods Pro 3 | Apple