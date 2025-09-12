Nuevas baterías eléctricas para coches con una vida útil de hasta un millón de kilómetros

Las baterías eléctricas son uno de los componentes más importantes de cualquier coche eléctrico, y también son uno de los que más mejora necesita. La empresa china CATL, que fabrica este tipo de baterías, llevaba tiempo trabajando en un nuevo tipo de batería que realmente lograse marcar un punto de inflexión en la industria, y parece que lo ha conseguido.

Con la batería eléctrica Shenxing Pro Super Long Life and Long Range, esta empresa China asegura que es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 758 kilómetros por carga de batería, y que tiene una vida útil de hasta 12 años o un millón de kilómetros. La degradación de la capacidad de carga de esta batería es de un 9% tras los primeros 200.000 kilómetros, un valor realmente bueno.

Estas nuevas baterías eléctricas de CATL utilizan fosfato de hierro y litio, y se dividen en dos versiones. La primera es la que os hemos presentado anteriormente, que tiene como objetivo principal la autonomía, y la segunda es la Shenxing Pro Super-Fast Charging, que se centra en la carga rápida de la batería.

Este modelo es, en teoría, capaz de conseguir una autonomía de 478 kilómetros con solo 10 minutos de carga. Esto es algo a tener muy en cuenta, ya que significa que si nos olvidamos de cargar la batería antes de usar el coche y necesitamos una recarga urgente podremos conseguir una buena autonomía con una espera mínima.

Si hablamos de rendimiento, esta batería puede suministrar hasta 830 kW de potencia, lo que aplicado a un motor eléctrico haría posible conseguir una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos, aunque esto dependerá del peso y de la aerodinámica del coche, como es evidente.

Los valores de autonomía por carga también se verán afectados por el tipo de conducción, y por otros factores, como el uso del aire acondicionado y la temperatura ambiente, que aplicados en conjunto pueden tener un gran impacto en la autonomía real de la batería.

En condiciones adversas, como frío extremo (-20 grados C), estas nuevas baterías eléctricas para coches son capaces de conseguir una autonomía de hasta 410 kilómetros con una carga de 20 minutos, según CATL. Tendrán además una garantía de 10 años o 240.000 kilómetros, un respaldo que es suficiente para la mayoría de los perfiles normales de usuario.

Ambos tipos de baterías utilizarán un nuevo diseño a nivel de celdas conocido como «Wave», que ofrece una mayor eficiencia volumétrica que las baterías tradicionales con diseño «cell to body». También cuentan con supresión de vibraciones omnidireccional, su empaquetado es un 25 % más rígido y permite una disipación del calor omnidireccional.