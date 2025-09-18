PS6 sin unidad óptica: por qué tiene sentido y qué ventajas tiene para el usuario

Los últimos resultados de Sony confirman que el formato físico está muriendo. Cada vez tiene menos peso en sus ingresos, y esto afectará al desarrollo de PS6, una consola que, según los últimos rumores, llegará al mercado con la unidad óptica como algo opcional, es decir, como un componente extraíble.

Para que nos entendamos a la primera, y que nadie se pierda, el concepto sería el mismo que hemos visto con PS5 Slim, que introdujo esa idea de la unidad óptica extraíble. Es una idea muy acertada, porque da al usuario la posibilidad de elegir, y si este se arrepiente de su decisión le permite corregirla sin grandes problemas.

Imagina que compras una PS5 Slim sin unidad óptica y te acabas arrepintiendo. No pasa nada, puedes comprar una unidad óptica y montarla en la consola. Este sería el planteamiento de Sony con PS6, y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, y encima sería bueno para el consumidor.

Qué ventajas tendría una PS6 sin unidad óptica

Antes de nada un apunte, creo que lo más probable es que Sony lance dos versiones de esta consola, una con unidad óptica y otra sin dicha unidad. La segunda tendría estas ventajas:

Reducción de costes: sería más barata de fabricar.

Menor precio de venta: al ser más barata de producir también debería tener un precio de venta más bajo.

Simplificaría el diseño interno, y la consola debería ser más pequeña.

La mayor ventaja en este caso para el usuario sería el precio. Ya vimos que la diferencia de precio entre PS5 con y sin unidad óptica en su lanzamiento fue de 100 euros, así que deberíamos ver una diferencia de precio parecida entre la versión de PS6 con unidad óptica y la versión sin dicha unidad.

Por ejemplo, si la versión de PS6 con unidad óptica cuesta 599,99 euros la versión sin unidad óptica podría tener un precio de 499,99 euros. Esa diferencia de precio podría ser suficiente para permitir que muchos usuarios, que tienen presupuesto más ajustados, puedan comprarse la consola.

Microsoft debería tomar nota de este enfoque y copiar la estrategia en su consola de próxima generación, conocida como Xbox Next, sobre todo si son ciertos los rumores que dicen que será más potente y más cara que PS6.