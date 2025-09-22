Noticias
Windows 11 recibe por fin una función muy esperada, recuperada de la era de Windows Vista
Microsoft ha introducido una nueva característica muy esperada en Windows 11: la posibilidad de utilizar vídeos como fondo de pantalla. Esta función no es nueva, se implementó por primera vez de forma nativa en Windows Vista, pero solo se podía utilizar en Windows 11 con aplicaciones de terceros.
De momento esta función solo está disponible a nivel interno, y no llegará al canal de vista previa hasta el mes de octubre. Una vez ahí, pasará una fase de pruebas y si todo va bien debería llegar como parte de una futura actualización de Windows 11. No creo que llegue a tiempo para formar parte de la actualización 25H2, porque esta está prevista para el mes de octubre.
La integración nativa de los fondos de pantalla en vídeo hace que sea mucho más fácil utilizar este tipo de fondos en Windows 11. La información filtrada muestra todo el proceso que tenemos que seguir para utilizarla, y es muy sencillo e intuitivo. Estos son los pasos a seguir:
- Clic derecho en el escritorio y clic en «Personalizar».
- Ahora entramos en fondos de pantalla.
- Al elegir la opción de «buscar imágenes» vemos que podemos elegir también entre diferentes formatos de vídeo.
- Seleccionamos el vídeo y lo aplicamos como fondo de pantalla.
- Como es una función que todavía no está activada en vista previa hay que reiniciar el explorador (explorer.exe) para que funcione. Esta es la única complicación, pero no estará presente en la versión final, como es lógico.
¿Cómo funciona el fondo de pantalla en vídeo con Windows 11?
Básicamente se parece a un GIF, es decir, con el vídeo generamos un fondo animado que se repite de forma continuada. Esta característica se integra en Desktop Window Manager (DWM) y utiliza aceleración por GPU, y las primeras pruebas sugieren que está debidamente optimizada para minimizar su impacto en consumo de batería y de recursos.
Estos fondos de pantalla en vídeo no son interactivos. Esto tiene un lado positivo, que consumen menos recursos y menos batería.
Personalmente debo decir que no soy fan de esta característica, y que prefiero un buen fondo de pantalla estático. Al final tener la misma animación repitiéndose una y otra vez no me genera ningún interés, no le veo el encanto, aunque entiendo que esto es una cuestión de gustos, y que cada uno tiene sus preferencias.
Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc
— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025
