FRITZ!Box 5690 XGS, un router ideal para usuarios muy exigentes, y para profesionales

El FRITZ!Box 5690 XGS se presenta como un router de gama alta que cuenta con todo lo necesario para cubrir las necesidades de cualquier usuario, incluso de los más exigentes. Por sus especificaciones también es una solución interesante para profesionales, y para escenarios de uso multidispositivo que requieran de un alta rendimiento, de una elevada seguridad y de una conexión fiable.

Este router fue, de hecho, una de las novedades más importantes que mostró FRITZ! durante la IFA 2025, y en este artículo vamos a repasar con vosotros sus especificaciones clave para que tengáis claro qué es lo que ofrece, y por qué decimos que es un router tan completo y tan interesante.

Especificaciones del FRITZ!Box 5690 XGS

Router de alto rendimiento para fibra óptica.

Compatible con el estándar XGS-PON de fibra óptica.

Compatible con el estándar Wi-Fi 7, y con las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz.

Alcanza una velocidad máxima de 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz, y hasta 1.376 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Compatible con Wi-Fi Mesh.

Configuración de antenas: 4 x 4 en la banda de 5 GHz y en la banda de 2,4 GHz.

Puerto WAN/LAN a 10 Gbps, y cuatro puertos LAN a 1 Gbps.

Un puerto USB 3.0 para periféricos e impresoras.

Telefonía DECT, IP/SIP y un puerto FXS para telefonía analógica.

Domótica a través de DECT ULE.

Sistema operativo FRITZ!OS con VPN, control parental, servidor multimedia, FRITZ!NAS, red para invitados y soporte completo de las aplicaciones gratuitas FRITZ!.

El FRITZ!Box 5690 XGS es un router que, como vemos, está dirigido principalmente a los usuarios de fibra óptica, y que dará lo mejor de sí en entornos con una fuerte dependencia de las conexiones cableadas.

Su puerto WAN/LAN nos permitirá disfrutar de conexiones de fibra óptica simétricas con una velocidad de 10 Gbps, lo que equivale a 1.250 MB/s, es decir, 1,25 GB/s. Con esta velocidad de descarga solo tardaríamos un minuto en bajarnos un juego de 75 GB.

El soporte de Wi-Fi 7 representa un claro valor añadido, y sus picos de velocidad máxima en las bandas de 5 GHz y de 2,4 GHz son óptimos, y aseguran un buen nivel de rendimiento.

Este modelo cuenta también con un conector USB 3.0 para accesorios, soporte de telefonía DECT y analógica, integración sencilla de domótica y cuenta con todas las funciones y el valor del ecosistema FRITZ!OS, incluyendo una compatibilidad total con las aplicaciones FRITZ! de la firma alemana.

No tenemos detalles todavía sobre su fecha de lanzamiento, ni sobre su precio, pero imaginamos que estas se confirmarán en los próximos meses.