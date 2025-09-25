Crimson Desert tiene nuevos requisitos, y son buenas noticias

Si eres de los que espera con ganas el lanzamiento de Crimson Desert tenemos buenas noticias para ti, porque sus requisitos recomendados han cambiado y ahora son mucho más bajos que los publicados inicialmente por Pearl Abyss. Los requisitos mínimos no han cambiado.

La diferencia entre los requisitos recomendados anteriores y los definitivos es tan grande que hay dos generaciones de tarjetas gráficas entre unos y otros, como vamos a ver justo a continuación. No sabemos a qué se ha debido este cambio, si a un listado inicial erróneo o a un trabajo de optimización de última hora, pero lo primero parece más probable.

Requisitos mínimos de Crimson Desert

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Ryzen 5 2600 o Core i5-8500. Seis núcleos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 6500 XT.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre. No indica que requiera SSD.

Con estos requisitos el juego debería funcionar a 30 FPS en 1080p con calidad baja.

Requisitos recomendados (antiguos)

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 7700X o Core i7-13700K. 8 núcleos y 16 hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 SUPER o Radeon RX 7800 XT.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre. No indica que requiera SSD.

Requisitos recomendados finales

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Ryzen 5 5600 o Core i5-11600K. 6 núcleos y 12 hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 o Radeon RX 6700 XT.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre. No indica que requiera SSD.

Si cumplimos estos requisitos el juego debería funcionar bien en 1080p con calidad alta o muy alta.

La diferencia entre los viejos requisitos recomendados y los nuevos requisitos recomendados es enorme. Bajamos de una CPU de 8 núcleos y 16 hilos a una de 6 núcleos y 12 hilos, y de una GPU de entrada a la gama alta a una GPU de gama media.

Os recuerdo que la GeForce RTX 2080 equivale más o menos a una GeForce RTX 4060, y que la Radeon RX 6700 XT rinde un poco más que la Radeon RX 7600 XT, así que no son unos requisitos para nada elevados. Esas serían las equivalencias gráficas directas más cercanas en tarjetas gráficas más actuales.

Crimson Desert utiliza el BlackSpace Engine, un motor gráfico propio y totalmente personalizado que está diseñado para ofrecer gráficos realistas en escenarios abiertos sin problemas de rendimiento. El motor es capaz de trabajar con físicas realistas, efectos de destrucción en tiempo real, iluminación de alta calidad mediante trazado de rayos y efectos climáticos.

Su lanzamiento está previsto para el 19 de marzo de 2026. También estará disponible para macOS, sus requisitos mínimos para esta plataforma son: