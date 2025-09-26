Microsoft ha anunciado una ampliación del programa de actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10. Será exclusiva para el Espacio Económico Europeo, gratuita y con la novedad de que no serán obligatorios los requisitos que hasta ahora se venían manejando.

Windows 10 está a unas pocas semanas del final de su ciclo de vida. Aunque hay alternativas como migrar a Windows 11 o pasarse a Linux, una parte de usuarios y empresas prefiere mantenerse en Windows 10. De hecho, el sistema todavía mantiene una cuota de mercado superior al 40 por ciento.

Actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10 (solo en Europa)

El soporte extendido oficial de Windows 10 (ESU) es otra de las maneras de ampliar la vida útil de los millones de equipos que todavía lo usan. Pero tiene sus requisitos, incluso para los consumidores. Las tres opciones que Microsoft ha creado permiten pagar con dinero, con puntos Microsoft Rewards o con datos.

Este enfoque ha sido una gran preocupación para las organizaciones de derechos del consumidor. El Grupo Euroconsumers, por ejemplo, criticó a Microsoft por «vincular el acceso a actualizaciones de seguridad esenciales a la interacción con sus propios servicios».

Seguramente en respuesta a ello y para evitar más demandas judiciales, Microsoft ha confirmado una mejora en el acceso de actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10 elimina el requisito de pagar con dinero o puntos, o de sincronizar datos con la nube de Microsoft. En otras palabras, se puede habilitar de forma gratuita, incluso si no se cumple ninguno de los requisitos establecidos por Microsoft para el programa oficial ESU. Según Microsoft:

«En el Espacio Económico Europeo, estamos actualizando el proceso de inscripción para garantizar que cumpla con las expectativas locales y ofrezca una experiencia segura y optimizada. Nuestro objetivo es apoyar a los clientes y brindarles opciones durante su transición a Windows 11, con acceso ininterrumpido a actualizaciones de seguridad críticas».

Destacar que esta mejora de ESU solo estará disponible para los usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) que incluye todos los estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

El uso de una cuenta ID de Microsoft se mantiene como el único requisito (oficial) de acceso. Los usuarios de Windows 10 que inicien sesión con cuentas locales aparentemente no podrán acceder. Y decimos aparentemente porque tendremos que hacer pruebas para comprobar si las actualizaciones de seguridad seguirán vinculadas a un servicio de Microsoft, en este caso, a una cuenta ID oficial.

En todo caso, sea bienvenida esta mejora en las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, que Microsoft debería extender a todas las regiones mundiales y sin ningún tipo de limitación, incluido el uso de cuentas locales. Windows 10 sigue siendo ampliamente utilizado a nivel mundial, con una cuota de uso que supera el 40%. Esto representa una importante preocupación en materia de seguridad informática.