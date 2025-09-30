En un escritorio repleto de periféricos, pocos componentes definen tanto la experiencia del día a día como el teclado. Más allá de su función básica, se convierte en una extensión del estilo y de los hábitos del usuario. Por eso, cada vez más jugadores buscan modelos que les ofrezcan un alto grado de personalización sin verse obligados a invertir en equipos de gama entusiasta. El nuevo Trust GXT 872 Xyra responde precisamente a esa necesidad: un teclado mecánico con estructura avanzada y diseño intercambiable, pensado para quienes quieren un setup único sin perder de vista la funcionalidad.

Uno de los puntos clave del Xyra es su diseño hot-swappable, compatible con interruptores mecánicos de 3 y 5 pines. Esto permite al usuario sustituir los switches de fábrica sin necesidad de soldaduras, una característica cada vez más presente en los teclados de gama media y muy valorada por quienes quieren experimentar con distintas sensaciones táctiles. De serie, el teclado incorpora interruptores LEOBOG Seiya, con comportamiento lineal, vida útil de hasta 60 millones de pulsaciones y un sonido discreto que facilita su uso en contextos compartidos o prolongados.

A nivel de construcción, el Xyra incorpora una estructura con juntas de goma, una técnica de montaje que amortigua la presión de las teclas y suaviza el sonido al escribir. El resultado es una experiencia de uso más acolchada y menos ruidosa, algo que no solo agradecen los jugadores, sino también quienes usan el teclado para escribir o trabajar durante muchas horas. Esta elección de diseño se alinea con una tendencia creciente en el sector: integrar soluciones típicas del mundo custom en teclados de precio contenido.

El apartado visual tampoco se queda atrás. El sistema de iluminación RGB ofrece una paleta de 16,8 millones de colores y puede personalizarse a través del software incluido. Desde la misma aplicación, los usuarios pueden reasignar funciones, crear perfiles distintos para juegos o tareas específicas y ajustar efectos de luz con precisión. No se trata solo de estética: el objetivo es ofrecer una herramienta flexible, adaptada a distintos entornos de uso y con un grado de control que supere la simple decoración de escritorio.

En cuanto a conectividad y accesorios, el teclado se conecta mediante un cable USB-A a USB-C desmontable y con diseño enrollado, lo que facilita tanto su transporte como su organización en el escritorio. También se incluye una herramienta 2 en 1 para extraer teclas y switches de forma segura, junto con un juego completo de funciones multimedia accesibles mediante la tecla Fn. Este tipo de detalles terminan marcando la diferencia entre un teclado correcto y uno realmente bien pensado para el día a día.

El Trust GXT 872 Xyra ya está disponible para su compra a través de Amazon, con un precio oficial de 89,99 euros. Se trata de una cifra competitiva dentro del segmento de teclados mecánicos personalizables, especialmente si se tiene en cuenta el conjunto de prestaciones que ofrece. Con este posicionamiento, Trust busca consolidarse como una opción sólida dentro del mercado de periféricos gaming accesibles.

Con este modelo, Trust continúa reforzando su catálogo GXT como una gama orientada a quienes buscan equilibrio entre prestaciones, estética y precio. Sin apostar por extravagancias ni competir con modelos tope de gama, el Xyra apunta a un público que valora la capacidad de adaptación y la calidad percibida, pero sin renunciar a la sencillez y a un coste razonable.

Porque al final, un buen teclado no es solo una herramienta, sino también una forma de expresión. Y si algo deja claro el GXT 872 Xyra, es que la personalización no tiene por qué estar reñida con la accesibilidad. Un paso más en la dirección correcta para quienes entienden el setup como un espacio propio, que evoluciona con cada elección.

