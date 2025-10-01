FRITZ!Repeater 1700: especificaciones y claves

El FRITZ!Repeater 1700 es un nuevo repetidor que la compañía alemana anunció oficialmente en la IFA de este año, y una de las soluciones de nueva generación más importantes dentro de su catálogo, porque se perfila como una alternativa económica al FRITZ!Repeater 2700, otro repetidor sobre el que ya os hablamos el pasado mes de marzo.

Todavía no tenemos confirmada una fecha de lanzamiento, y tampoco conocemos el precio que tendrá el FRITZ!Repeater 1700, pero ya conocemos sus especificaciones más importantes, y en este artículo las vamos a repasar con vosotros una a una para que tengáis claro qué es lo que podemos esperar de este repetidor Wi-Fi.

Especificaciones del FRITZ!Repeater 1700

Repetidor Wi-Fi 7 doble banda.

Compatible con Wi-Fi Mesh, 2 x 2 en la banda de 5 GHz y en la banda de 2,4 GHz.

Velocidad de hasta 2.880 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz bajo Wi-Fi 7.

Un puerto LAN de 1 Gbps para conexiones cableadas.

Cifrado WPA3.

Conexión WPS para facilitar la vinculación al router.

Compatible con el ecosistema de aplicaciones gratuitas de AVM.

Integración plena con el sistema operativo FRITZ!OS.

Este modelo tiene puntos muy parecidos al FRITZ!Repeater 1700, pero se diferencia en dos cosas importantes que son las que debemos tener en cuenta a la hora de decidir cuál de los dos se ajusta mejor a nuestras necesidades.

La primera diferencia la tenemos en su configuración 2 x 2 en la banda de 5 GHz, lo que nos deja una velocidad máxima de 2.880 Mbps. El FRITZ!Repeater 2700 alcanza una velocidad de 5.760 Mbps gracias a su configuración 4 x 4, así que este último es mejor opción si nuestra prioridad es conseguir el máximo rendimiento posible.

La segunda diferencia está en el conector LAN, ya que el FRITZ!Repeater 1700 utiliza un puerto a 1 Gbps, mientras que el FRITZ!Repeater 2700 tiene un puerto que funciona a 2,5 Gbps. Si la conexión a Internet que tenemos en casa no supera 1 Gbps el primero sería la opción más sensata, pero si tenemos una conexión más rápida deberíamos ir a por el segundo.

Ambos modelos cuentan con las ventajas más importantes del estándar Wi-Fi 7, son compatibles con las aplicaciones gratuitas FRITZ!Apps y se integran en FRITZ!OS, el conocido sistema operativo de la compañía alemana.

Como dije, no tenemos el precio oficial en España, pero es probable que ronde entre los 110 y los 120 euros.