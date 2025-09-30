NVIDIA estrena DLSS 4 en Battlefield 6 y Alien: Rogue Incursion

Cada vez resulta más evidente que la evolución del videojuego en PC ya no depende solo de una nueva tarjeta gráfica o una mejora puntual en la CPU. En ese escenario cambiante, donde el rendimiento se cruza con la inteligencia artificial, tecnologías como DLSS 4 se convierten en auténticos protagonistas. NVIDIA lo ha demostrado esta semana con el anuncio de nuevos juegos compatibles, actualizaciones de drivers y mejoras en herramientas complementarias como Project G-Assist. Un ecosistema que crece en torno a sus GPU RTX y que sitúa a la IA como herramienta no ya del futuro, sino del presente más inmediato.

Ahora DLSS 4 se estrena oficialmente en títulos clave como Alien: Rogue Incursion – Part One: Evolved Edition, Battlefield 6, FBC: Firebreak – Breakpoint Update y X4: Foundations. En todos ellos, los usuarios con tarjetas gráficas GeForce RTX podrán activar funciones como Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution o NVIDIA Reflex. Además, algunos títulos suman compatibilidad con tecnologías más avanzadas como DLSS Ray Reconstruction o DLAA, ampliando el margen de mejora tanto en fluidez como en calidad de imagen.

Entre todos los títulos, Battlefield 6 destaca como el gran escaparate técnico para DLSS 4. Su lanzamiento, previsto para el 10 de octubre, contará desde el primer día con soporte para todas las tecnologías RTX disponibles, y estará acompañado por los nuevos Game Ready Drivers ya disponibles para descarga. Estos controladores no solo optimizan el juego de DICE, sino también el resto de títulos compatibles esta semana, garantizando una integración completa con las últimas versiones del software de NVIDIA.

El otro gran protagonista es Alien: Rogue Incursion, que propone una experiencia de acción y terror en primera persona con tintes narrativos, ambientada en el universo de los xenomorfos. La protagonista, Zula Hendricks, se enfrenta a los horrores de una instalación secreta infestada de criaturas, en un entorno que se beneficia plenamente del uso de DLSS 4, con generación de múltiples fotogramas, reducción de latencia y técnicas de superresolución. La combinación de estos sistemas permite mantener una alta tasa de imágenes por segundo incluso en situaciones gráficamente exigentes, sin comprometer la calidad gráfica del juego.

El caso de FBC: Firebreak – Breakpoint Update refuerza otro aspecto interesante de la estrategia de NVIDIA: el soporte continuo a juegos ya existentes. En este shooter cooperativo desarrollado por Remedy, la nueva actualización gratuita transforma el sistema de progresión, misiones y combate, pero también eleva el listón técnico con path tracing, DLSS 4, Ray Reconstruction y mejoras visuales profundas. Algo similar ocurre con X4: Foundations, lanzado originalmente en 2018, pero que acaba de recibir una nueva expansión —Diplomacy v8.0— junto con la integración de DLSS 4 y un modelo de IA basado en transformadores que eleva la nitidez general.

Todo esto se acompaña de una nueva actualización de Project G-Assist, el asistente experimental de NVIDIA basado en IA que permite controlar, ajustar y optimizar el rendimiento del sistema mediante comandos de texto o voz. Esta versión incorpora soporte específico para portátiles, con funciones como el control automático de BatteryBoost, ajustes inteligentes para jugar con autonomía o la activación del modo WhisperMode, que reduce el ruido de los ventiladores sin sacrificar estabilidad. Es una muestra más del giro de la compañía hacia un ecosistema más autosuficiente y adaptable.

En conjunto, esta nueva extensión del alcance de DLSS 4 confirma que estas tecnologías han dejado de ser un complemento para convertirse en una pieza central del juego en PC. Ya no se trata solo de lograr más FPS, sino de hacerlo con inteligencia, sin desperdicio de recursos y con herramientas que optimizan la experiencia sin requerir intervención constante del usuario. Y en esa visión, NVIDIA parece cada vez más decidida a ocupar no solo el hardware, sino también el centro de la experiencia digital.