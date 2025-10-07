Prácticos
Por qué aparece un triángulo amarillo en mi SSD en Windows y cómo eliminarlo
Arrancas tu PC, te dispones a buscar un archivo en tu SSD y de repente te encuentras con que encima de su icono aparece un triángulo amarillo con un signo de exclamación, acompañado de un candado abierto. Es posible que esto te haya dado un buen susto, y es lógico, porque esa señal sirve para indicar que algo no va bien.
Si te encuentras en esta situación y no sabes qué hacer tranquilo, ya te adelanto que no es nada peligroso, y que tu unidad SSD funciona perfectamente, no le ha ocurrido nada. Esa señal es normal, se trata de una alerta del sistema que indica que Bitlocker, el sistema de cifrado de Windows, está desactivado.
¿Por qué ha aparecido ese triángulo en mi SSD?
Puede ocurrir por varias razones, y ninguna de ellas es problemática. Por ejemplo, puede aparecer tras instalar una actualización de Windows, y también tras realizar un análisis de seguridad del sistema.
No es necesario eliminarlo, pero sabemos que puede llegar a ser molesto verlo , y por eso te hemos preparado este artículo, donde te vamos a explicar cómo puedes eliminarlo fácilmente y de forma totalmente segura.
Cómo eliminar el triángulo amarillo con exclamación en la unidad de Windows
- Pulsa la tecla de Windows y escribe «cmd».
- Haz clic derecho en el primer resultado («Símbolo del Sistema«) y selecciona la opción de ejecutar como administrador.
- Ahora copia y pega el siguiente comando (sin comillas): «manage-bde -off C:».
Si la unidad afectada tiene otra letra cambia «C:» por la que corresponda. Por ejemplo, si la unidad tiene asignada la letra «E» el comando correcto sería «manage-bde -off E:».
Puede que tengas que reiniciar el PC para terminar el proceso. Si en un futuro te vuelve a aparecer el mismo icono no te preocupes, como te hemos comentado esto es normal, y puede ocurrir tras la instalación de actualizaciones de Windows.
Para hacer que desaparezca de nuevo solo tendrás que repetir el proceso que te hemos explicado en esos tres puntos. Es muy importante que ejecutes el «Símbolo del Sistema» con privilegios de administrador, porque de lo contrario no podrás utilizar ese comando.
