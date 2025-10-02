El regulador de comunicaciones estadounidense, FCC, ha adelantado los próximos dispositivos de Apple donde destaca el MacBook Pro M5, pero también nuevos ultraligeros MacBook Air, tablets iPad Pro y nueva generación del casco de realidad mixta Vision Pro.

Ya sabes que todas las empresas tienen que presentar ante la FCC (u otros reguladores) la documentación necesaria para certificar los componentes de comunicaciones de cada dispositivo antes del lanzamiento. Es por ello que este tipo de listados suelen ser una fuente muy fiable de lo que está por llegar de todos los fabricantes.

Obviamente, solo incluyen números de modelo y descripciones básicas de dispositivos aún no lanzados. Sin embargo, para los analistas que siguen este tipo de documentos y números de modelos anteriores es sencillo adivinar que la última presentación corresponde a un Vision Pro (A3416), MacBook Pro (A3434), un iPad Pro con Wi-Fi de 11 pulgadas (A3357), dos modelos de iPad Pro de 11 pulgadas con conexión celular (A3358 y A3359), un iPad Pro con Wi-Fi de 13 pulgadas (A3360) y dos modelos de 13 pulgadas con conexión celular (A3361 y A3362).

MacBook Pro M5, el gran esperado

Seguramente sea el equipo más importante para lanzamiento el próximo trimestre, sin obviar un MacBook Air con el mismo procesador por el que apuestan estudiantes y consumidores que quieran un portátil Mac con mayor movilidad y mucho más barato. Este nuevo modelo será especial por el estreno del nuevo motor Apple M5, que si bien mantendrá el proceso tecnológico de fabricación de 3 nanómetros sin dar el salto todavía a los 2 nm, contará con avances significativos con respecto a sus equivalentes M4, principalmente por la adopción de la tecnología System on Integrated Chip (SoIC) de TSMC.

Este método de agrupamiento de chips en 3D apila los chips verticalmente, lo que mejora la gestión térmica y reduce las fugas eléctricas en comparación con los diseños 2D tradicionales. Se dice que Apple ha ampliado su cooperación con TSMC a la hora de diseñar el paquete SoIC híbrido de nueva generación, que también dispone de una tecnología de moldeado de compuestos de fibra de carbono termoplástica.

Los primeros datos sobre los tablets iPad con el mismo SoC apuntan muy bien, como puedes ver en la comparativa en vídeo que se ha publicado esta semana:

Apple lanzaría este MacBook Pro M5 en las variantes conocidas de chips (estándar, Pro y Max) y en las versiones con tamaño de pantalla de 14 y 16 pulgadas. Señalar que todavía no esperamos el estreno de los paneles OLED, una revolución para los portátiles de Apple que llegará en 2026.

Otras novedades vistas de la FCC es que serán compatibles con Thread, el protocolo inalámbrico que sustenta el estándar Matter para hogares inteligentes. Aunque no está presente en los MacBook Pro actuales de la generación M4 de Apple, pero aparentemente está presente internamente, la conectividad Thread podría facilitar la integración de los nuevos MacBook Pro con dispositivos domésticos inteligentes a través de la app Casa de Apple si la compañía la incluye en el sistema de escritorio macOS Tahoe. Los MacBook Pro M5 deberían estar disponibles este trimestre o a comienzos de 2026.