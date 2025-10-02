Noticias
FCC adelanta los próximos dispositivos de Apple: MacBook Pro M5, Air, iPad Pro y Vision Pro
El regulador de comunicaciones estadounidense, FCC, ha adelantado los próximos dispositivos de Apple donde destaca el MacBook Pro M5, pero también nuevos ultraligeros MacBook Air, tablets iPad Pro y nueva generación del casco de realidad mixta Vision Pro.
Ya sabes que todas las empresas tienen que presentar ante la FCC (u otros reguladores) la documentación necesaria para certificar los componentes de comunicaciones de cada dispositivo antes del lanzamiento. Es por ello que este tipo de listados suelen ser una fuente muy fiable de lo que está por llegar de todos los fabricantes.
Obviamente, solo incluyen números de modelo y descripciones básicas de dispositivos aún no lanzados. Sin embargo, para los analistas que siguen este tipo de documentos y números de modelos anteriores es sencillo adivinar que la última presentación corresponde a un Vision Pro (A3416), MacBook Pro (A3434), un iPad Pro con Wi-Fi de 11 pulgadas (A3357), dos modelos de iPad Pro de 11 pulgadas con conexión celular (A3358 y A3359), un iPad Pro con Wi-Fi de 13 pulgadas (A3360) y dos modelos de 13 pulgadas con conexión celular (A3361 y A3362).
MacBook Pro M5, el gran esperado
Seguramente sea el equipo más importante para lanzamiento el próximo trimestre, sin obviar un MacBook Air con el mismo procesador por el que apuestan estudiantes y consumidores que quieran un portátil Mac con mayor movilidad y mucho más barato. Este nuevo modelo será especial por el estreno del nuevo motor Apple M5, que si bien mantendrá el proceso tecnológico de fabricación de 3 nanómetros sin dar el salto todavía a los 2 nm, contará con avances significativos con respecto a sus equivalentes M4, principalmente por la adopción de la tecnología System on Integrated Chip (SoIC) de TSMC.
Este método de agrupamiento de chips en 3D apila los chips verticalmente, lo que mejora la gestión térmica y reduce las fugas eléctricas en comparación con los diseños 2D tradicionales. Se dice que Apple ha ampliado su cooperación con TSMC a la hora de diseñar el paquete SoIC híbrido de nueva generación, que también dispone de una tecnología de moldeado de compuestos de fibra de carbono termoplástica.
Los primeros datos sobre los tablets iPad con el mismo SoC apuntan muy bien, como puedes ver en la comparativa en vídeo que se ha publicado esta semana:
Apple lanzaría este MacBook Pro M5 en las variantes conocidas de chips (estándar, Pro y Max) y en las versiones con tamaño de pantalla de 14 y 16 pulgadas. Señalar que todavía no esperamos el estreno de los paneles OLED, una revolución para los portátiles de Apple que llegará en 2026.
Otras novedades vistas de la FCC es que serán compatibles con Thread, el protocolo inalámbrico que sustenta el estándar Matter para hogares inteligentes. Aunque no está presente en los MacBook Pro actuales de la generación M4 de Apple, pero aparentemente está presente internamente, la conectividad Thread podría facilitar la integración de los nuevos MacBook Pro con dispositivos domésticos inteligentes a través de la app Casa de Apple si la compañía la incluye en el sistema de escritorio macOS Tahoe. Los MacBook Pro M5 deberían estar disponibles este trimestre o a comienzos de 2026.
FCC adelanta los próximos dispositivos de Apple: MacBook Pro M5, Air, iPad Pro y Vision Pro
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
Microsoft 365 Premium combina IA y Office a precio más económico
Samsung presenta sus tablets económicos, Galaxy Tab A11
Sora 2 mejora la generación de vídeo con IA y añade control narrativo, audio y app social
Google Drive estrena funciones contra el ransomware
¿Cuál es la vida útil de una SSD?
Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
FCC adelanta los próximos dispositivos de Apple: MacBook Pro M5, Air, iPad Pro y Vision Pro
FRITZ!Box 5690 XGS, un router ideal para usuarios muy exigentes, y para profesionales
Consigue un 20% de descuento en productos de Corsair
PlayStation 5 Pro se renovará con un nuevo modelo
GTA 6 podría estrenar un motor oficial de mods: Project ROME
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
Lo más leído
-
PrácticosHace 3 días
¿Cuál es la vida útil de una SSD?
-
PrácticosHace 2 días
Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto
-
NoticiasHace 6 días
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
-
GuíasHace 5 días
¿Conoces el menú avanzado de Windows?