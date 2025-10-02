Microsoft 365 Premium es la nueva suscripción con la que la firma de Redmond quiere ganar el mercado de la productividad, colaboración y también el de la inteligencia artificial. Combina las aplicaciones conocidas de la suite Office con las funciones de IA de Copilot a un precio más económico.

Hace un par de semanas Microsoft anunció novedades para el Microsoft 365 Copilot para empresas reposicionando su solución de productividad y bajando su precio para algunos segmentos del mercado empresarial. Ahora hace lo propio con una solución enfocada al cliente, profesionales y consumidores con una Microsoft 365 Premium que según Gareth Oystryk, director sénior de marketing de Copilot Pro y Microsoft 365 «será nuestra suscripción de IA y productividad más potente para cualquier persona».

No es ningún secreto que Microsoft quiere que el ecosistema de IA Copilot esté presente en todos los aspectos de la vida personal y profesional del mayor número de usuarios y la suite Office es una solución central para hacerlo. El problema hasta ahora ha sido su alto coste. Y es que cuando Microsoft lanzó su plan Copilot Pro el año pasado exigía 20 dólares mensuales adicionales al precio de la suscripción a Microsoft 365 Familia o Personal. Ahora llega un paso natural: fusionar Copilot Pro y Microsoft 365 en una nueva suscripción a Microsoft 365 Premium.

Qué incluye y cuánto cuesta Microsoft 365 Premium

La nueva suscripción tendrá un precio de $19.99 al mes. Para ponerlo en contexto y confirmando las ambiciones de Microsoft, es lo mismo que cuesta una suscripción al ChatGPT Plus de OpenAI. Microsoft 365 Premium incluirá los límites de uso más altos de la compañía en funciones como la generación de imágenes y voz con GPT-4o, además del Copilot Podcasts, Deep Research, Vision y Actions.

También incluirá todas las ventajas actuales de Microsoft 365 Familia, con acceso a las aplicaciones de escritorio de Office para hasta seis personas, 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento por persona en el servicio en nube OneDrive y más. «Creamos esta suscripción para cualquier emprendedor, profesional o consumidor de alto rendimiento que busque abordar las tareas de productividad más exigentes con la IA de su lado», dice Oystryk.

«Al comparar el valor que ofrece este plan a este precio con la competencia, descubrirá que su valor es innegable», asegura el ejecutivo. Y es que claramente es un bombazo a la línea de flotación del ChatGPT Plus. Además del acceso extendido a GPT-5 y límites más altos en mensajería, carga de archivos, análisis de datos y generación de imágenes, Microsoft 365 Premium ofrece la ventaja adicional de acceder a las aplicaciones de escritorio de Office con funciones de Copilot integradas, además de la capacidad de almacenamiento en la nube.

Microsoft dice que la misma suscripción a Microsoft 365 Premium se puede utilizar tanto en casa como en el trabajo, donde se beneficia de la protección de datos empresariales en Copilot. Microsoft ha publicado información detallada para moverse entre los distintos niveles de suscripción, incluidas las migraciones desde los planes Básico, Personal o Familiar al nuevo Microsoft 365 Premium.

Para los usuarios que decidan permanecer en los planes actuales, la compañía agregará algunas bonificaciones, incluida la generación de 40 imágenes en Word, Excel, PowerPoint y Copilot; uso ilimitado de Copilot Voice en la aplicación; y Podcasts, Vision y Deep Research en Copilot.