NVIDIA adelanta los lanzamientos de GeForce Now en octubre

GeForce Now siempre mantiene el nivel y el tipo. Con independencia de la estación del año, la calma editorial o el estruendo mediático, el servicio de juego en la nube de NVIDIA no falta a su cita semanal con los usuarios. El tradición del GFN Thursday sigue tan vioa como siempre, con nuevas incorporaciones al catálogo y una promesa mantenida: jugar sin preocuparse por el hardware, el espacio o las instalaciones.

Este mes, octubre arranca con fuerza. A lo largo de las próximas semanas, un total de 17 nuevos juegos aterrizarán en GeForce Now, desde superproducciones como Battlefield 6 hasta lanzamientos esperados como Little Nightmares III o Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. La lista también incluye sorpresas en forma de simuladores, títulos independientes y algún que otro estreno paralelo al lanzamiento en PC. El equilibrio entre variedad, actualidad y profundidad vuelve a ser la seña de identidad de un catálogo en crecimiento constante.

Entre los títulos más destacados figura la beta abierta de Call of Duty: Black Ops 7, que podrá jugarse sin esperas ni descargas entre el 5 y el 8 de octubre, con acceso anticipado desde el día 2 para quienes hayan reservado el juego. También destacan Jurassic World Evolution 3, previsto para el 21 de octubre, y ARC Raiders, un shooter cooperativo con ambientación retrofuturista que se sumará a Steam el día 30. La sincronía con los lanzamientos originales subraya la capacidad del servicio para actuar como escaparate inmediato de novedades.

Más allá de los juegos, NVIDIA ha confirmado nuevas expansiones de su infraestructura técnica. GeForce NOW continúa desplegando sus servidores de clase RTX 5080, con Miami y Varsovia ya actualizados, y Portland y Ashburn como siguientes paradas. Esta evolución implica mejoras directas en estabilidad, latencia, calidad gráfica y fluidez, sobre todo para los miembros del plan Ultimate, que acceden al nivel más alto del servicio en la nube.

Como ya sabes, GeForce Now no es una tienda, sino una plataforma que conecta con bibliotecas personales en Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect y Xbox/PC Game Pass. Los juegos se ejecutan en remoto desde servidores de alta gama, permitiendo jugar incluso en dispositivos con hardware muy limitado. Portátiles modestos, Mac, Chromebook, NVIDIA SHIELD, Steam Deck e incluso gafas de realidad virtual pueden funcionar como punto de acceso sin renunciar a una experiencia fluida y técnicamente solvente.

Recordemos los tres niveles de suscripción que ofrece el servicio:

Gratuito : este plan es ideal para quienes quieren probar el servicio sin ningún compromiso económico. Permite sesiones de hasta dos horas y acceso condicionado a la disponibilidad del servidor, lo que puede implicar colas en momentos de alta demanda. Aunque no activa las funciones avanzadas del servicio ni alcanza las resoluciones más altas, su rendimiento es sólido y suficiente para hacerse una idea clara del potencial de GeForce Now. Está pensado como puerta de entrada a la experiencia en la nube, sin necesidad de descargar nada ni invertir en hardware.

: es la opción intermedia y apunta a quienes buscan una experiencia más estable y con mejor rendimiento. El acceso a los servidores se prioriza frente al plan gratuito, lo que reduce los tiempos de espera incluso en horas punta. Las sesiones se amplían hasta seis horas y se desbloquean ajustes gráficos avanzados que elevan la calidad visual de los juegos. Esta modalidad ofrece una experiencia equilibrada, ideal para quienes juegan con regularidad y quieren aprovechar las ventajas del juego en la nube sin llegar al nivel de exigencia máxima. Ultimate RTX 5080: representa el punto más alto de lo que GeForce Now puede ofrecer. Está basado en servidores con GPU RTX 5080 equipadas con 48 GB de memoria gráfica, capaces de alcanzar resoluciones de hasta 5K y tasas de refresco de hasta 360 FPS. Integra las tecnologías más avanzadas de NVIDIA, como trazado de trayectorias, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas, junto con Cinematic Quality Streaming para mejorar el color, la nitidez y el contraste. Además, se apoya en una infraestructura optimizada para reducir la latencia por debajo de los 30 milisegundos. Este plan también incluye la función Install to Play con 100 GB de almacenamiento en la nube, ampliables, y es el más indicado para quienes buscan replicar en la nube la experiencia de un PC gaming de gama alta.

