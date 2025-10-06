Red Dead Redemption 2 apunta a PS5, Xbox Series y Switch 2

Hay juegos que parecen ajenos al paso del tiempo, y Red Dead Redemption 2 es uno de ellos. En unos días se cumplirán siete años desde su lanzamiento, y sigue siendo un referente visual, técnico y narrativo. Su mundo, vasto y meticulosamente diseñado, marcó un punto de inflexión en la forma en que entendemos el realismo dentro del videojuego. Ahora, un nuevo rumor ha reavivado la expectación: el regreso del western de Rockstar en versiones para PS5, Xbox Series y la futura Nintendo Switch 2.

La información llega del conocido filtrador NateTheHate, que ha publicado que Rockstar Games estaría ultimando versiones nativas de Red Dead Redemption 2 para las consolas de actual generación. Según su mensaje, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con una publicación prevista “antes de que termine el año fiscal”. Nate cuenta con un historial notable de aciertos en filtraciones anteriores —incluidas las del propio lanzamiento de Switch OLED y del remaster del primer Red Dead Redemption—, lo que da cierto peso a esta posibilidad. Aun así, ni Rockstar ni su matriz, Take-Two Interactive, han hecho declaraciones oficiales al respecto.

El rumor no resulta improbable. A diferencia de otras producciones de la compañía, Red Dead Redemption 2 nunca recibió una versión “next-gen”, algo que muchos jugadores consideraron una anomalía. Desde 2018, el título solo ha llegado a PC, PS4 y Xbox One, y aunque en consolas de nueva generación puede jugarse mediante retrocompatibilidad, no existen mejoras específicas de rendimiento ni resolución. Con GTA 6 aún en desarrollo, esta reedición podría servir para mantener viva la presencia de Rockstar en el mercado, sin desviar demasiados recursos internos.

El contexto interno de la compañía parece propicio para ello. Rockstar lleva meses reforzando la comunicación en torno a su próximo gran lanzamiento, pero también ha delegado proyectos secundarios en equipos externos, algo habitual cuando se trata de adaptaciones o relanzamientos. Un port de Red Dead Redemption 2 para PS5 y Xbox Series no exigiría un rediseño completo, sino optimización y soporte de nuevas tecnologías. La supuesta versión para la Nintendo Switch 2, si se confirma, sería la más compleja, pues requeriría adaptar el motor RAGE a una plataforma más limitada, aunque potencialmente equipada con soporte de DLSS y rendimiento cercano al de las actuales sobremesas.

Las mejoras técnicas posibles van mucho más allá de la resolución o los 60 fotogramas por segundo. Como ya te contábamos hace unos meses, el motor RAGE de Rockstar tiene la base necesaria para integrar trazado de rayos sin comprometer la estabilidad del juego. En aquel artículo planteábamos que la iluminación global dinámica, los reflejos realistas y una mejor gestión de las sombras podrían aplicarse con un impacto visual considerable, sobre todo en entornos naturales. A esto se sumarían texturas mejoradas, tiempos de carga reducidos y compatibilidad total con HDR avanzado. En el caso de Switch 2, la llegada de estas técnicas sería parcial, pero abriría la puerta a una de las adaptaciones técnicas más notables vistas en la consola de Nintendo.

De confirmarse, estas versiones serían algo más que un simple relanzamiento: significarían la consolidación de Red Dead Redemption 2 como una de las obras más duraderas de su generación. Su narrativa sobre el ocaso del Viejo Oeste y la modernidad que lo sustituye adquiere una nueva lectura en este contexto: un juego sobre el fin de una era que se niega a desaparecer. Rockstar parece haber creado, sin proponérselo, un título inmune al tiempo. Y quizá por eso mismo, volver a recorrer sus llanuras en consolas más potentes no sería un regreso, sino una continuación natural.

