Xbox portátil habría sido cancelada, y la culpa no es de Microsoft

Un rumor dice que la Xbox portátil ha sido cancelada. Se refiere a la consola portátil que estaba desarrollando Microsoft como consola plena, es decir, con sistema operativo específico, ecosistema cerrado y SoC desarrollado específicamente para ella. No es el primer rumor de este tipo que vemos, hace unos meses ya apareció otro similar.

Esa Xbox portátil podría ser compatible con los juegos de la generación actual, ya que en términos de potencia debería ser superior a Xbox Series S, y también podría recibir versiones de los juegos de la Xbox de próxima generación, un planteamiento que la convertía en un sistema muy intereante.

Sin embargo, según KeplerL2, que es una fuente bastante fiable en este mundillo, la Xbox portátil ha sido cancelada. El porqué es bastante simple, y bastante razonable, porque AMD requiere de un cierto nivel de compromiso para invertir en el desarrollo de un SoC específico para una consola, y a Microsoft no le salían las cuentas.

Es totalmente lógico, y no podemos culpar ni a AMD ni a Microsoft. Ambas son empresas que velan por sus intereses, y este tipo de diferencias son totalmente normales. En teoría, AMD quería un compromiso por parte de Microsoft de comprar al menos 10 millones de SoCs para esa Xbox portátil portátil, pero los de Redmond no estaban seguros de poder vender tantas unidades.

¿Es mucho o es poco? Para daros una base con la que poder comparar, la Steam Deck, que ha sido todo un éxito, ha vendido unos 5 millones de consolas, y otras portátiles no han llegado a superar los 2 millones de consolas vendidas, así que sí, 10 millones de SoCs es una cantidad bastante elevada.

Puede que Microsoft y AMD vuelvan a sentarse a negociar, y que al final la Xbox portátil no acabe siendo cancelada de forma definitiva, quién sabe. Con todo, de momento tened en cuenta que todo son rumores y que no hay nada confirmado.

La idea de lanzar una consola de este tipo tiene mucho sentido para Microsoft, sobre todo viendo el éxito que han tenido otros sistemas parecidos, pero bajo ese enfoque de consola tradicional que os he dicho al principio de este artículo. Una versión portátil de Xbox Series S, más potente y avanzada y compatible con FSR 4 podría tener un gran éxito, siempre que el precio sea interesante.