Smartphones sin cargador, y ahora también sin cable USB, pero al mismo precio

Hace tiempo que los smartphones vienen sin cargador. La primera en suprimir dicho accesorio fue Apple en 2020, y aunque en un principio generó cierto desconcierto la verdad es que al final esto se acabó convirtiendo en una tendencia que han seguido todas las marcas dentro del sector.

La justificación que se dio para eliminar el cargador fue que era una manera de reducir la basura electrónica y el impacto de los smartphones en el medio ambiente, porque la mayoría de los usuarios ya tienen un cargador en casa, y no necesitan otro nuevo.

Esa era una verdad a medias, porque en realidad detrás de la eliminación del cargador existían intereses económicos por parte de Apple. Dejar de incluir ese accesorio fue muy rentable para la compañía de la manzana, ya que:

Pudo reducir el tamaño de la caja del iPhone, lo que hizo posible enviar más unidades en cada partida, reduciendo los costes de logística.

Eliminó un accesorio que le suponía un coste, y mantuvo el precio de venta del iPhone, lo que significa que ganaba el mismo dinero con un coste inferior.

Para el usuario tuvo un impacto claro, acabamos pagando lo mismo por un producto sin cargador. Si no teníamos uno debíamos comprarlo aparte, con el gasto extra que esto suponía, y con las nuevas generaciones si queríamos acceder a carga rápida de última generación también necesitábamos cambiar el cargador.

Eliminar el cargador parece que no fue suficiente. Sony ha sido la primera que ha dejado de incluir también el cable USB con su smartphone Xperia 10 VII, lo que significa que si compramos este modelo en la caja solo encontraremos el dispositivo, y que no tendremos nada para poder cargarlo.

La historia es la misma, que todos tenemos en casa muchos cables USB y que es un desperdicio de recursos seguir incluyendo el cable. Esto es cierto, como lo fue en su momento, pero el problema es que no todos los cables USB son iguales, y lo mismo ocurre con los cargadores, con todo lo que ello supone para acceder a funciones de carga rápida.

Sony no es un jugador importante dentro del mercado smartphone, pero este movimiento podría acabar creando tendencia, sobre todo con lo dada que es Apple a adoptar cualquier medida o cambio que le permita reducir el coste de sus productos. Veremos cómo evoluciona, y si este cambio lo acaban incorporando otras marcas importantes dentro del sector smartphone, como Samsung, que tardó solo un año en seguir los pasos de Apple.