Call of Duty: Black Ops 7: qué necesitas para jugar en 1080p y calidad máxima a 60 FPS
La estimación de requisitos de Call of Duty: Black Ops 7 que compartimos con vosotros dejaba ver que este iba a ser un juego asequible, y que funcionaría sin problemas en casi cualquier PC gaming actual, ¿pero cuál es la configuración mínima que necesitamos realmente para jugar en 1080p con todas las garantías?
Las primeras pruebas de rendimiento que han aparecido tras el inicio de la beta de Call of Duty: Black Ops 7 nos han permitido confirmar que acertamos con esa estimación de requisitos, y nos permiten ver también cómo se comporta el juego con la tarjeta gráfica recomendada, una GeForce RTX 3060 de 12 GB.
Call of Duty: Black Ops 7 funciona a 52 FPS de media en 1080p con calidad extrema sobre una GeForce RTX 3060 de 12 GB, así que esta encaja con lo que podemos considerar como requisito recomendado. La GeForce RTX 2080 Ti rinde por debajo de lo esperado, ya que solo consigue 58 FPS. Puede deberse a un tema de drivers, o simplemente a una mala optimización del juego en gráficas Turing.
Necesitas una GeForce RTX 4060 Ti o una Radeon RX 6700 XT para jugar a Call of Duty: Black Ops 7 al máximo en 1080p a 60 FPS
Para conseguir más de 60 FPS totalmente estables en 1080p con calidad máxima necesitamos una GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB o una Radeon RX 6700 XT. Con ambas tendremos mínimos de 60 FPS o más, siempre que las acompañemos de un procesador lo bastante potente.
Si quieres jugar en 1440p con calidad máxima y más de 60 FPS necesitas una Radeon RX 9060 XT de 16 GB o una GeForce RTX 4070, y para poder configurar el juego en 4K con calidad máxima y no renunciar a 60 FPS estables necesitaremos una Radeon RX 7900 XTX o una GeForce RTX 5080.
Call of Duty: Black Ops 7 escala razonablemente bien en función del procesador que tengamos, y tiene una mayor dependencia del IPC que del número de núcleos. Tanto es así, que un Core i3-12100, que tiene 4 núcleos y 8 hilos, rinde mejor que un Ryzen 9 3900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos.
A partir de un Intel Core i5-12600K o de un AMD Ryzen 5 7600X ya nos movemos dentro del nivel recomendado en CPU para acompañar a una tarjeta gráfica de gama alta. Si tenemos una gráfica de gama media a partir de un Ryzen 5 5600 o de un Intel Core i5-11600K iremos sobrados.
¿Cuál sería el PC ideal para 1080p y calidad máxima a 60 FPS?
Recapitulando todo lo anterior, un PC equipado con un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11600K, 16 GB de RAM y una GeForce RTX 4060 de 16 GB o una Radeon RX 6700 XT serían las configuraciones ideales para cumplir con ese objetivo de resolución, calidad y rendimiento.
