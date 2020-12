Llevamos un tiempo barajando la posibilidad de que los Galaxy S21 vengan sin cargador. Todavía no hay nada confirmado, pero el último movimiento que ha llevado a cabo Samsung apunta claramente en esa dirección, y nos dice que es lo más probable.

Os cuento lo ocurrido. Cuando Apple presentó el iPhone 12 vimos que la compañía de la manzana había dejado de incluir el cargador y los auriculares en todos sus iPhone, un movimiento que generó una cierta polémica, ya que estaban vendiendo al usuario un producto «incompleto» al mismo precio de siempre. La compañía de la manzana argumentó que lo hizo pensando en el medio ambiente, pero está claro que, en realidad, lo que querían era potenciar la venta de accesorios para el iPhone al dejar de incluir elementos esenciales.

Los grandes del sector smartphone no perdieron la oportunidad de hacer leña del árbol caído, y publicaron mensajes de burla contra Apple. Samsung fue una de ellas, pero la compañía surcoreana ha decidido eliminar la publicación. El contenido de la misma se puede ver en la imagen adjunta, y sí, básicamente dice que tu Galaxy sí incluye el cargador.

Antes de nada quiero recordaros que Samsung ya hizo lo mismo, en su momento, con el polémico tema de la eliminación del conector jack de 3,5 mm. Cuando Apple lo eliminó de sus iPhone no dudó en meterle el dedo en el ojo, y cuando dio el paso en sus Galaxy S eliminó las publicaciones relacionadas, así que podemos dar casi por sentado que este movimiento equivale a una confirmación «entre líneas» de que la serie Galaxy S21 vendrá sin cargador.

¿Por qué eliminar el cargador en los Galaxy S21?

Con esto claro, solo nos queda preguntarnos por qué. Es una buena pregunta, y la verdad es que la respuesta no es complicada. Al final todo se reduce a una cuestión de ajustar y reducir costes. Muchos usuarios ya tienen un cargador en casa, es decir, no necesitan dicho accesorio, y su eliminación puede ayudar a Samsung a reducir el precio de venta de los Galaxy S21 para que compitan de forma más efectiva con los iPhone 12 de Apple. Por otro lado, también puede ayudar a la compañía a potenciar la venta de accesorios.

Aunque entiendo el valor que puede aportar en este sentido, creo que el cargador siempre debería venir incluido con un smartphone, y la razón es muy sencilla, es uno de los accesorios que más utilizamos, y que más sufre el desgaste diario que implica tener un smartphone. Sé que siempre podríamos cargar el terminal a través de cable USB, pero obviamente no es lo mismo, estamos renunciando a una versatilidad básica ya que no podríamos conectarlo a la red eléctrica.

El tema de los auriculares sí que me parece más apropiado. Eliminar ese accesorio no obliga al usuario a asumir un sacrificio importante, ya que no es un elemento tan básico como el cargador, y podría ayudar también a reducir el precio de venta.

Habrá que esperar a ver qué decisión toma, finalmente, el gigante surcoreano. Ahora mismo lo más probable es lo que hemos indicado, que la serie Galaxy S21 venga sin cargador y sin auriculares, pero también cabe la posibilidad de que este movimiento no se produzca con los Galaxy S21, sino con los Galaxy Note 21, o incluso puede que se postergue a 2022. En cualquier caso, podemos dar por hecho que, antes o después, acabará ocurriendo.

Os recuerdo que varias filtraciones aseguran que Samsung reducirá el precio de venta de los Galaxy S21 frente a los Galaxy S20. Si esto se confirma será una buena noticia, ya que aquellos que necesiten un cargador o unos auriculares podrán invertir el dinero que se ahorran en comprar ambos accesorios. Los que no los necesiten, disfrutarán de un descuento considerable frente a la generación anterior.